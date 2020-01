Oscar 2020, miglior attrice: tutte le candidate

Annunciate le candidature agli Oscar 2020, scopriamo insieme la cinquina delle candidate a miglior attrice protagonista. Categoria, questa, che riserva non poche sorprese rispetto ai pronostici della vigilia.

Di seguito la lista di tutte le candidate a miglior attrice per gli Oscar 2020:

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Storia di un matrimonio

Saoirse Ronan, Piccole donne

Charlize Theron, Bombshell - La voce dello scandalo

Renee Zellweger, Judy

Piccole Donne: Saoirse Ronan in un'immagine del film

Se diamo retta ai pronostici sugi, la statuetta per miglior attrice protagonista quest'anno non dovrebbe sfuggire a Renée Zellweger che, nel biopic Judy, dà vita a una toccante versione di Judy Garland in versione crepuscolare quando, nella fase calante della propria carriera, accetta un ingaggio in un club di Londra per mantenere il figlio piccolo mentre è in causa per l'affido con l'ex marito. Questa, per l'attrice texana, è la quarta nomination, in precedenza la Zellweger ha conquistato un Oscar nel 2004 come miglior attrice non protagonista per Ritorno a Cold Mountain.

Oscar 2020: tutte le nomination

Sulla carta, le rivali più pericolose dovrebbero essere Scarlett Johansson e Saoirse Ronan. Quest'anno la Johansson segna un record nella storia dei premi Oscar premi Oscar ottenendo una duplice candidatura come protagonista e non protagonista (per Jojo Rabbit) e la sua intensa interpretazione di una donna che affronta la fine di un amore potrebbe dare del filo da torcere alla Zellweger. Convincente anche la performance di Saoirse Ronan nei panni di Jo March, eroina di Piccole Donne che ha fatto sognare generazioni di lettrici.

Bombshell: un primo piano di Charlize Theron

L'outsider di questa edizione degli Oscar potrebbe rivelarsi la Charlize Theron di Bombshell - La voce dello scandalo in un ruolo decisamente delicato. Nel film simbolo del #MeToo la Theron interpreta la giornalista di Fox News Megyn Kelly, una delle principali responsabili delle accuse di molestie e sessismo al fondatore di Fox News Roger Ailes. Il caso, che ha tenuto banco sui media, viene ricostruito in un film che ha spinto la Theron a calarsi nei panni di una donna dalle idee politiche diametralmente opposte alle sue, vittima di molestie come la stessa Charlize Theron.

Sorpresa delle sorprese, la performance di Jennifer Lopez in Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business e quella di Lupita Nyong'o in Noi sono state ignorate dall'Academy che premia con una nomination Cynthia Erivo, protagonista del biopic Harriet, dedicato all'anti segregrazionista afro-americana e campionessa dei diritti civili Harriet Tubman. Sarà lei la vera sorpresa degli Oscar 2020?

