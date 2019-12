Charlize Theron: "Sono stata molestata da un regista famoso e gli ho chiesto anche scusa"

Charlize Theron ha rievocato l'episodio in cui, all'inizio della carriera, è stata molestata sessualmente da un regista molto famoso e si è scusata di essere costretta ad allontanarsi dalla sua casa.

Bombshell: un primo piano di Charlize Theron

Charlize Theron è una delle protagoniste di Bombshell - La voce dello scandalo, uno dei film più attesi del 2020 che ricostruisce il caso di Fox News in cui le giornaliste dell'emittente unirono le forze per accusare di molestie il capo di Fox News George Ailes.

La stessa Charlize Theron ha ammesso di essere stata vittima di molestie all'inizio della sua carriera e di essersi trovata in una situazione molto imbarazzante e frustrante "perché scopri di non essere in grado di fare tutto quelle cose che vorresti fare quanto ti trovi in quelle situazioni". L'attrice ricorda l'episodio, avvenuto nel 1994, che coinvolge un regista molto famoso il quale l'ha invitata a casa sua un sabato mattina per un'audizione: "indossava un pigiama di seta, mi ha offerto un drink e ha cominciato ad accarezzarmi il ginocchio. Ero agli inizi, non conoscevo i retroscena e mentre guidavo per arrivare lì alle 9 del mattino mi sono detta 'Forse è così che funziona nell'industria? Non sapevo come funzionava, sono stata del tutto convinta di essere stata molestata fino a molto tempo dopo".

Charlize Theron: "Non mi vergogno a raccontare come e perché mia madre ha ucciso mio padre"

Charlize Theron biasima se stessa per non essere stata in grado di reagire nel modo giusto: "Rimpiango di non aver detto le parole giuste, di non averlo mandato a quel paese e di non aver fatto tutte quelle cose che vogliamo credere di saper fare in quelle situazioni. Ricordo di essermi scusata di dover proprio andare via perché volevo uscire da quella stanza".

Otto anni dopo l'accaduto lo stesso regista ha chiamato l'attrice per offrirle una parte in un film. Anche se la sua idea era rifiutare il lavoro, lei ha accettato di incontrarlo "perché credevo di avere l'opportunità di confrontarmi con lui. Ma quando ho provato a parlare dell'incidente, lui si è rifiutato e ha cambiato discorso. In quel momento ho capito che non era la prima volta, che si era comportato in quel modo anche con altre donne. Sfortunatamente non era il confronto che desideravo, l'ho sentito dire da molte altre donne e questo è l'aspetto più sfortunato delle molestie sessuali. Non esiste un momento in cui senti che la situazione si sia rovesciata perché hai avuto finalmente la tua rivalsa".