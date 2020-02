Avengers: Endgame è il primo 'maggior incasso al mondo' a non aver vinto un Oscar

Avengers: Endgame ha conquistato un nuovo primato: è il primo film con il maggior incasso di tutti i tempi rimasto senza Oscar. Si tratta di un caso più unico che raro.

Avengers: Endgame, una scena con Scarlett Johansson

La serata agli Academy Award si prospettava comunque piuttosto magra: nonostante una campagna promozionale senza precedenti, il capitolo finale della saga dei Vendicatori aveva scucito appena una nomination per i migliori effetti visivi. Poca roba insomma, soprattutto se si pensa che solo un anno fa la Marvel era riuscita a piazzare Black Panther tra i candidati a miglior film dell'anno, conquistando poi ben tre Oscar per scenografia, costumi e colonna sonora.

Stavolta, invece, le cose non sono andate per il verso giusto, anche perché Avengers: Endgame ha pure perso l'unica possibilità di vittoria contro 1917 che, a sorpresa, gli ha soffiato la statuetta dorata da sotto il naso. Nei mesi scorsi, quando il film dei fratelli Russo macinava cifre iperboliche al botteghino, erano in molti a pensare che il cinecomic potesse almeno eguagliare il risultato di Black Panther, riuscendo magari a piazzare parte del cast tra gli attori da premiare. Il nome di Robert Downey Jr. era stato fatto con insistenza e sembrava abbastanza logico che meritasse almeno una candidatura, visto cosa ha rappresentato l'attore e il personaggio di Iron Man all'interno del MCU. Poi però qualcosa non ha funzionato a dovere e anche la concorrenza dei film usciti in autunno, come Joker, The Irishman, Storia di un matrimonio e l'outsider Parasite ha travolto ogni possibilità della Disney. Questo non significa che non ci abbiano provato, fede ne è il lussuoso kit in dvd dato ai membri dell'Academy per prendere in considerazione il film. Ma è stato inutile.

Black Panther: quando il cinecomic è da Oscar

Se si scorre l'elenco delle opere che nei decenni hanno occupato il posto di "film più visto di tutti i tempi" si nota come tutti siano riusciti a conquistare uno o più premi, spesso quelli maggiori, come nel caso di Via col vento, Tutti insieme appassionatamente, Il padrino, e Titanic, oppure statuette nelle categorie tecniche a fronte di nomination più ampie, come si può osservare per: Lo squalo, Avatar, Jurassic Park, Guerre stellari ed E. T. Insomma, tutti hanno preso qualcosa. Tutti, tranne Avengers: Endgame.