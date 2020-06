Orgoglio Italiano: NowTV presenta la raccolta di titoli Made in Italy

Su NOW TV vince l'Orgoglio italiano. Se questo periodo di emergenza ha di certo rafforzato il legame con il nostro Paese e con i simboli che lo rappresentano, anche su NOW TV trionfa il tricolore. La collezione (il "mood") più vista in assoluto negli ultimi mesi è stata proprio Orgoglio italiano che raccoglie una selezione dei contenuti italiani disponibili sul servizio in streaming di Sky.

Da Il traditore, Martin Eden, Mio Fratello rincorre i dinosauri, 5 è il numero perfetto o Il primo re, tutti titoli protagonisti e vincitori dell'ultima edizione dei David di Donatello, ad altre pellicole di successo come L'Immortale e Figli, dalle serie TV più amate come 1992, 1993, 1994, Gomorra - La Serie e Diavoli, l'ultimo successo targato Sky Original, fino ad arrivare a E poi c'è Cattelan o Alessandro Borghese - 4 Ristoranti.

Locandina di Martin Eden

Su NOW TV, quindi, i programmi Sky da guardare si possono scegliere a seconda del proprio "mood" con 5 collezioni dedicate al "Come ti senti oggi?". Oltre a "Orgoglio Italiano", la scelta è anche tra le raccolte "Forever Young" (per chi ha voglia di tornare bambino con i grandi film d'animazione), "Ho i superpoteri" (dedicata al mondo dei supereroi), "Fuori dal mondo" (con il meglio della fantascienza), "Curiosità a mille" (con i migliori documentari su NOW TV).

Il ricco catalogo di circa 3500 contenuti live e on demand disponibili su NOW TV - dal Cinema agli Show, dalle Serie TV allo Sport - si presenta da qualche giorno con una nuova veste ancora più semplice e intuitiva, sempre con la libertà di accedere in pochi click e disdire in ogni momento senza impegno. Un Pass è dedicato al Cinema con circa 1300 film in catalogo, con titoli di qualità e di successo come Parasite che ha trionfato agli Oscar, C'era una volta a... Hollywood, ultimo capolavoro di Tarantino, o Spider-Man: Far From Home, Alita - Angelo della battaglia e l'ultimo film scritto e diretto da Woody Allen Un giorno di pioggia a New York.

C'era una volta a... Hollywood: le citazioni al cinema e serie tv nel film di Tarantino

Uno dedicato all'Entertainment con le oltre 200 Serie TV di successo presenti in catalogo, come Sex and the City e Il trono di spade o i più recenti The L Word - Generation Q, Cercando Alaska e MotherFatherSon con Richard Gere, 145 tra speciali e approfondimenti, circa 100 Showe Talent come X Factor, e oltre 1700 documentari. Un Pass Kids, disponibile per i già clienti NOW TV, per un'offerta completamente dedicata ai bambini. E il Pass Sport con il Calcio e lo Sport live di Sky e in Super HD, come la Bundesliga, il primo campionato di Calcio europeo a riprendere dopo l'emergenza. Sui Pass Cinema, Entertainment e Kids è sempre incluso l'HD sui big screen, e la possibilità di visione su 2 dispositivi in contemporanea.

Gomorra La Serie: un primo piano di Salvatore Esposito nell'undicesimo episodio della quarta stagione

L'App di NOW TV è su Smart TV, Smartphone, Tablet, PC, Game Console, Google Chromecast, Vodafone TV e su TIM VISION. NOW TV è poi disponibile sulla NOW TV Smart Stick, il modo smart e veloce per vedere i contenuti NOW TV sulla TV, anche se non è una Smart TV. Sulla Smart Stick sono presenti anche altre app come Netflix, DAZN e YouTube. In più, è arrivata una novità: la bella stagione ha portato sulla NOW TV Smart Stick e NOW TV Box anche l'app Spotify,per ascoltare la propria musica, scegliendo tra oltre 50 milioni di brani, e i podcast preferiti o godersi le playlist più adatte al mood della giornata.

I mood, quindi, ancora una volta al centro della filosofia di NOW TV, il servizio in streaming di Sky che - con un'offerta rinnovata, semplice, variegata e sempre di qualità - si evolve costantemente e si adatta ogni giorno di più alle esigenze di chi lo sceglie.