Oppenheimer regna in vetta al box office italiano a tre settimane dall'uscita

Christopher Nolan e il suo Oppenheimer continuano a esercitare un irresistibile attrazione nel pubblico italiano arrivando a superare i 22,5 milioni di euro, ottimo debutto per The Nun 2.

Poco o nulla è cambiato in vetta al box office italiano dove, per la terza settimana consecutiva, Oppenheimer continua ad attirare il pubblico in sala incassando altri 2,5 milioni di euro e confermando il suo primato con un totale di 22,5 milioni. Un successo incredibile per la nuova fatica di Christopher Nolan, una pellicola a sfondo storico di tre ore, che a livello globale si prepara a raggiungere i 900 milioni. Merito del richiamo della firma di Nolan, del cast all star capitanato da Cillian Murphy e da un eccelso Robert Downey Jr. o da un tema scottante come la storia della genesi della bomba atomica e i dubbi del suo scopritore, il fisico americano J. Robert Oppenheimer. Scoprite qui la nostra recensione di Oppenheimer.

Ottimo debutto per The Nun 2, che apre al secondo posto con un incasso di oltre 2,4 milioni raccolto in 340 sale e 307.448 (dati Cinetel). Ottimo risultato per il nono capitolo della saga horror The Conjuring che continua a esercitare un'incredibile attrazione sul grande pubblico. Qui la nostra recensione di The Nun 2.

Debutto piuttosto tiepido per il veneziano Io capitano di Matteo Garrone. Ci auguriamo che il premio alla Miglior Regia conquistato alla Mostra accresca l'interesse del pubblico nei confronti del film che descrive il viaggio da incubo compiuto dai giovani migranti africani alla volta dell'Europa. Come rivela la nostra recensione di Io capitano, il film ha conquistato la critica (e naturalmente la giuria), ma nei primi cinque giorni ha raccolto solo 374.000 euro da 300 sale posizionandosi al terzo posto.

In quarta posizione troviamo The Equalizer 3: Senza Tregua, che vede il ritorno di Denzel Washington nei panni del cupo killer Robert McCall stavolta alle prese con la mafia italiana. Nel secondo weekend la pellicola action raccoglie altri 357 mila euro che la portano a un totale di A livello globale, il film diretto da Antoine Fuqua supera la soglia degli 1,4 milioni.

E un milione è il totale raggiunto in due settimane da Jeanne Du Barry - La favorita del Re, film in costume diretto dalla francese Maiwenn che vede nel cast la star Johnny Depp al suo ritorno a un cinema più popolare.