Io capitano, recensione: Garrone completa la sua 'trilogia della speranza'

La recensione di Io capitano, film di Matteo Garrone in concorso a Venezia 2023, sull'epopea di due ragazzi senegalesi in viaggio verso l'Italia per realizzare i propri sogni.

Quando vediamo le immagini dei migranti morti in mare, o stipati sui barconi, spesso, a seconda del nostro grado di empatia, le reazioni possibili sono due: profonda compassione o distaccato cinismo. "Sarebbero potuti rimanere a casa loro invece di rischiare", dice chi reagisce all'orrore valutandolo soltanto dal proprio punto di vista, senza provare a mettersi nei panni degli altri. Matteo Garrone va oltre: invece di affrontare la tragedia di chi è disposto a scommettere sulla propria vita pur di partire concentrandosi su protagonisti con una storia disperata, sceglie di seguire due ragazzi adolescenti come tanti, la cui situazione familiare è dignitosa. Ma niente di più. È proprio per questo che vogliono andare in Italia: esattamente come qualsiasi ragazzino europeo, vogliono provare a fare musica, sognando di diventare famosi. La recensione di Io capitano parte da questa consapevolezza: Seydou e Moussa non sono creature lontane, incomprensibili, sono due ragazzi assolutamente normali.

Io Capitano: i protagonisti in una scena del film

Io capitano di Matteo Garrone, nelle sale italiane dal 7 settembre, dopo la presentazione in concorso a Venezia 2023, è un film coraggioso perché, proprio per l'approccio scelto dall'autore, potrebbe essere accolto male sia da chi è a favore di politiche di sostegno ai migranti, sia chi vorrebbe invece una linea più dura. Raccontare il dramma con toni cupi e disperati è molto più facile: è consolatorio, fa sentire chi sta dall'altra parte magnanimo e anche più fortunato, ponendo un confine tra "noi" e "loro". Mostrare invece due ragazzi comuni, anche ingenui, come potrebbe essere qualsiasi adolescente italiano, accorcia le distanze.

E Seydou e Moussa sono veramente due persone semplici: ascoltano la musica occidentale, indossano le magliette dei calciatori famosi, portano le Nike. Il primo in particolare è veramente ancora un bambino: gioca con la sorella più piccola, è molto attaccato alla madre, che rivede in ogni signora che incontra sul suo percorso. Eppure, la voglia di inseguire le proprie aspirazioni è più forte di tutto: ai due cugini non basta semplicemente sopravvivere. Vogliono essere felici, realizzarsi. Un diritto che, a quanto pare, per chi è nato nella parte più sfortunata del mondo è non solo inammissibile, ma nemmeno pensabile.

Matteo Garrone e la sua "trilogia della speranza"

Io Capitano: un frame del film

Seguendo un discorso cominciato con Gomorra e continuato con Pinocchio, Matteo Garrone realizza quella che potremmo definire una "trilogia della speranza": al cuore di queste tre storie ci sono infatti tre ragazzi che cercando la bellezza pur provenendo da un ambiente che non li aiuta per nulla a trovarla. Totò, Pinocchio e Seydou hanno tutti gli occhi lucenti, non ancora corrotti definitivamente dal mondo degli adulti.

Ecco perché il viaggio dei due cugini, pur essendo pericoloso, sembra quasi una favola: si spiegano così le visioni magiche di Seydou, e la scelta di non mostrare le scene più brutali nella prigione. Come fossero due "candidi" di Voltaire, i ragazzi si ostinano a credere che ce la faranno, che andrà tutto bene. L'Europa è il loro Paese dei balocchi.

Io Capitano: un momento del film

Garrone si affida totalmente al carisma e alla fisicità del suo protagonista, Seydou Sarr, che ha messo diverse cose biografiche in questo personaggio. Un talento che vediamo sbocciare sotto i nostri occhi e che sarebbe un candidato ideale per il Premio Marcello Mastroianni, riconoscimento che la mostra dà agli attori emergenti. I suoi occhi dolci e il sorriso aperto, da bambino, creano un contrasto interessante con il suo fisico atletico e forte.

Così come energica è la regia dell'autore, che dà a ogni sua opera il vigore di un incontro sportivo: sempre nervosa e pronta all'azione, al movimento. Il finale di Io capitano è un altro elemento che farà discutere: non c'è bisogno di raccontare di più, il dopo, perché il cuore di tutto qui è la speranza. Quella che molti di "noi", a cui ogni possibilità è vicina, diamo spesso per scontata.