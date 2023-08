ONE PIECE, il team del live-action Netflix regala un simpaticissimo lumacofono a Eiichiro Oda (VIDEO)

Anche Eiichiro Oda, il creatore di ONE PIECE, ha il suo personale lumacofono adesso, cortesia del team dietro live-action Netflix: guardiamo insieme il video in cui gli viene regalato da Luffy in persona, Iñaki Godoy.

Ogni fan di ONE PIECE ha probabilmente sempre sognato di possedere un lumacofono, qualcosa che ora il creatore dell'opera Eiichiro Oda può dire di avere a sua immagine e somiglianza. A realizzarlo è stato infatti il team di produzione del live-action Netflix, e a consegnarglielo è stato niente meno che Luffy in persona, Iñaki Godoy, in questo simpatico video.

Den Den Mushi per Oda

Qualche giorno fa, i fan di One Piece erano stati piacevolmente sorpresi dalle nuove foto del live-action Netflix in cui apparivano per la prima volta i lumacofoni (anche noti come Den Den Mushi), i mezzi di comunicazione principali nel mondo ideato dal Maestro Oda.

E proprio in occasione dell'incontro tra Iñaki Godoy e Oda, il protagonista della serie ha fatto dono all'autore di un personalissimo lumacofono, realizzato con cura appositamente per lui dal team dello show.

Oda, piacevolmente sorpreso, ha ringraziato di cuore, e ha ricordato ancora una volta il grande impegno di Netflix per rendere al meglio ONE PIECE in versione live-action.

Il live-action di ONE PIECE

Come recita la sinossi ufficiale della serie Netflix: "ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun'altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita all'insegna della libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l'equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marine, e superando in astuzia incredibili rivali ad ogni occasione".

La prima stagione di ONE PIECE arriverà il 31 agosto su Netflix, e sarà composta da 8 episodio che ripercorreranno gli eventi della Saga del Mare Orientale.