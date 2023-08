ONE PIECE: i Lumacofoni nelle nuove foto delle serie

Nelle nuove foto della serie live-action ONE PIECE, in arrivo il 31 agosto su Netflix, appaiono anche i lumacofoni.

Netflix ha condiviso nuove foto della serie live-action ONE PIECE, in arrivo il 31 agosto in streaming, e tra gli scatti appaiono anche i lumacofoni.

Negli ultimi giorni la piattaforma di streaming sta continuando a regalare contenuti inediti, preparando i fan a vivere le incredibili avventure che puntano a conquistare anche nuovi spettatori.

Gli scatti inediti

One Piece avrà come protagonisti Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Gibson, Taz Skylar.

Nelle foto pubblicate online appaiono ora, oltre ai lumacofoni, anche Garp, Morgan, Bogart e Helmeppo.

ONE PIECE: Morgan in una foto della serie

ONE PIECE: una foto di Bogart

ONE PIECE: una foto di Garp

ONE PIECE: una foto della serie

ONE PIECE: un lumacofono

ONE PIECE: una foto di Helmeppo

La trama

La descrizione ufficiale dello show anticipa: "ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun'altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l'equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione".