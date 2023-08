ONE PIECE, l'emozionante incontro tra Iñaki Godoy e Eiichiro Oda (VIDEO)

In attesa di scoprire come sarà il live-action di ONE PIECE in arrivo su Netflix, diamo un'occhiata al commovente video in cui il suo protagonista, Iñaki Godoy, incontra Eiichiro Oda, il creatore di questo incredibile mondo di fantasia.

Oda Sensei

Ogni fan di One Piece ha pensato almeno una volta nella vita che sarebbe davvero forte poter incontrare il suo creatore, Eiichiro Oda. E per un fan in particolare, un fan davvero speciale... Questo pensiero è divenuto realtà.

Iñaki Godoy, interprete di Monkey D. Luffy nel live-action Netflix di ONE PIECE, non ha avuto solo la possibilità di incontrare la doppiatrice originale di Luffy Mayumi Tanaka e di visitare la sede della Shueisha, dove viene ideato il manga, ma anche quella di incontrare Oda Sensei.

Nel video carico di emozioni, Godoy chiede a Oda cosa lo ha spinto a dire di sì alla produzione di un live-action di ONE PIECE, e cosa lo ha portato a scegliere lui come interprete di Luffy.

Con ONE PIECE Netflix vuole "riscrivere la storia degli adattamenti live-action"

"La mia più grande preoccupazione per il live-action era riuscire a trovare qualcuno che potesse portare Luffy sullo schermo in carne e ossa" confessa l'autore al giovane attore "Ma ho visto tanti provini, e quando ho visto il tuo ho iniziato a ridere. Sei proprio come il personaggio che ho disegnato. Ho istintivamente pensato 'Questo è Luffy!'".

Il live-action di ONE PIECE

Tra soli 4 giorni, ovvero il 31 agosto, il live-action di ONE PIECE approderà su Netflix.

Avremo modo di vedere una prima stagione composta da 8 episodi che andrà a coprire gli eventi del manga contenuti nella Saga del Mare Orientale.

ONE PIECE, il messaggio di Eiichiro Oda sul live-action Netflix: "Non siamo scesi a compromessi"

Come recita la sinossi ufficiale fornita da Netflix: "ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun'altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l'equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione".