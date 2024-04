La Promessa anticipazioni 26 aprile: Cruz caccia Jana, Lorenzo vuole la sua terra

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:40 circa su Canale 5.

Domani venerdì 26 aprile torna su Canale 5 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 16:40. Le anticipazioni dell'episodio ci rivelano che don Carlos è sparito da giorni. La storia è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista Jana Expósito vuole vendicare sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 25 aprile, Pia è spaventata da Gregorio perché ha trovato la cicuta nascosta nella camera che condivide con lui.

Nonostante Jana noti la sua inquietudine, Pia non ne vuole parlare. Cruz svela ad Alonso che il capitano Lorenzo le ha mostrato le prove che Elisa ha ucciso il suo primo marito per ottenere la sua eredità. Alonso è incredulo.

Jimena confessa a Jana di sentirsi oppressa dalla marchesa. Jana le dà dei consigli su come affrontare più serenamente la gravidanza. Salvador si adira con Lope e lo accusa di aver agito alle sue spalle, convincendo Maria ad annullare le loro nozze.

Lorenzo fa valere la clausola nascosta nel contratto

Anticipazioni del 26 aprile: Fernando e Alonso sono ai ferri corti

Alonso chiede a Lorenzo altro tempo per saldare i suoi debiti ma il Capitano fa pressioni per avere la sua parte delle terre, mentre Catalina fa resistenza.

Fernando e Margarita spiegano ad Alonso che Martina avrebbe dovuto trovarsi a Parigi e la ragazza confessa di aver ceduto il suo posto a Leonor.

Alonso litiga con il fratello

La tensione tra Fernando e Alonso è alta, tuttavia, Cruz suggerisce a suo marito di invitare suo fratello a restare, per proteggere Martina.

Lope è furioso con Simona e Candela perché non sono tornate in tempo per cucinare la trippa e il risultato del pranzo è stato disastroso. Simona è preoccupata per don Carlos che non si trova da nessuna parte e nessuno lo vede da giorni.

Candela e Simona hanno una discussione con Lope

Cruz proibisce a Jana di occuparsi di Jimena e la ragazza le suggerisce di chiamare un medico che se ne prenda cura. Manuel non approva la scelta e chiede spiegazioni a Jana che lo rimprovera di non aver parlato con sua madre perché la lasciasse lavorare in pace.