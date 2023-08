ONE PIECE, i Mugiwara a caccia del tesoro in questa clip esclusiva dal live-action Netflix (VIDEO)

In attesa di vedere la prima stagione del live-action di ONE PIECE su Netflix, diamo un'occhiata a questa clip in esclusiva che mostra i nostri pirati preferiti in azione.

Mancano solo 6 giorni all'approdo dell'attesissimo live-action di ONE PIECE su Netflix, e quest'oggi abbiamo un regalo per tutti i fan della serie: una clip in esclusiva che ci permette di dare uno sguardo a una delle scene chiave dello show: guardiamo insieme il video.

Alla ricerca del ONE PIECE

Si salperà presto all'avventura con i primi episodi del live-action di ONE PIECE in arrivo su Netflix, ma esattamente cos'è che cercano i nostri protagonisti? Un tesoro che è solo un mito, una leggenda... O anche realtà?

È quello che si chiedono i Mugiwara, la Ciurma di Cappello di Paglia, in questa clip esclusiva fornitaci da Netflix, nella quale li vediamo intenti a studiare la rotta che porta dritti (si fa per dire) al più grande mistero del mondo ideato da Eiichiro Oda.

ONE PIECE, il cast e la crew raccontano il live-action Netflix in una featurette con scene inedite (VIDEO)

Il live-action di ONE PIECE

One Piece: il cast in una delle prime immagini della serie Netflix

Come recita la sinossi ufficiale dello show fornita da Netflix: "ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun'altra al mondo. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che da sempre sogna una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, e per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà mettere insieme l'equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una grandiosa nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marine, e superando in astuzia incredibili rivali ad ogni occasione".

Con ONE PIECE Netflix vuole "riscrivere la storia degli adattamenti live-action"

La prima stagione di One Piece, in arrivo il 31 agosto su Netflix, è composta da 8 episodi e narra le vicende della Saga del Mare Orientale. Nel cast della serie troviamo Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Gibson, Taz Skylar, Peter Gadiot, Vincent Regan, Jeff Ward, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Morgan Davies, Langley Kirkwood, Alexander Maniatis, Grant Ross, Celeste Loots, Steven Ward e Ian McShane come voce narrante.