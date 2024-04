Endless Love anticipazioni 27 aprile, Emir e Zeynep: un incontro pericoloso, Asu ama Kemal

Endless Love torna domani sabato 27 aprile su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Nihan teme che Emir sia il mandante dell'incidente ad Onder. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La telenovela oggi va in onda alle 14:45 con un doppio appuntamento e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 26 aprile Asu fa credere a Nihan di aver passato la notte insieme a Kemal, al quale invece dice di averle raccontato la verità, per evitare malintesi.

Nihan si reca sul luogo del delitto, dove ha un appuntamento con il padre, ma al suo posto arriva Kemal, speranzoso di scoprire finalmente perché Nihan l'ha lasciato per stare con Emir.

Tarik, convinto di andare a firmare il contratto con il proprietario, viene prelevato da uno scagnozzo di Tufan che investe Onder.

Kemal viene aggredito da un uomo misterioso che riesce a scappare ma, essendo riuscito a leggere il numero di targa della macchina con cui fugge, risale al nome del proprietario.

Onder sospetta di essere stato investito intenzionalmente

Anticipazioni del 27 aprile: Asu si integra nella famiglia di Kemal

Nihan e la sua famiglia sono preoccupati per le condizioni di Onder dopo essere stato investito. Onder si sta riprendendo, ma la loro principale preoccupazione è la convinzione di Onder che l'incidente non sia stato casuale.

Il padre di Nihan pensa che il conducente abbia mirato intenzionalmente a investirlo. Sapendo che Tarik era in macchina con il conducente, i sospetti si concentrano su Emir. Nihan chiama direttamente Emir e gli chiede se è coinvolto nell'incidente di Onder, ma Emir nega fermamente qualsiasi responsabilità.

Asu frequenta sempre più la famiglia di Kemal e si sente ormai parte di loro. Fehime e Huseyin la accolgono calorosamente e la fanno sentire a suo agio. Asu confida a Hakki di amare Kemal, e lui, durante un pranzo con Leyla presente, manifesta il suo sostegno alla relazione, poiché apprezza molto il ragazzo. Tuttavia, Leyla parla in privato con Kemal e lo convince a invitare Nihan al cinema.

Emir intanto convoca Tarik con l'intenzione di farlo entrare tra le sue persone di fiducia e di offrirgli quindi un lavoro come suo assistente. Tarik è perplesso.

Emir si fa fotografare mentre bacia Zeynep

Vildan prova a raccontare a Nihan la verità riguardo al suo passato, ma viene interrotta da Onder il quale crede che non sia il momento giusto per raccontare la verità alla figlia, già molto scossa per via dell'incidente che lo ha coinvolto.

Nihan viene contattata dalla polizia, che le comunica di aver arrestato l'uomo responsabile dell'investimento di Onder e che quest'ultimo ha confessato la colpa. Nel frattempo, Emir invita Zeynep sulla sua barca e i due si baciano. Con il consenso di Emir, il capitano scatta delle foto della scena. Più tardi, Salih incontra Zeynep e le chiede se stia frequentando qualcuno. Zeynep nega, insospettendo Salih.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Emir lima gli ultimi dettagli in vista della sua serata con Zeynep.