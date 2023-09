ONE PIECE, le star del live-action Netflix rivelano i loro anime preferiti

Il live-action di ONE PIECE sta tenendo banco ovunque, sia su Netflix dove è primo in classifica ormai dal suo debutto, sia online, tra le conversazioni degli utenti. E a proposito di anime, il cast della serie ci rivela le proprie preferenze in merito.

I Mugiwara consigliano anime

One Piece: una scena delle serie TV

Intervistati da Collider nel periodo precedente allo sciopero di attori e sceneggiatori, il cast principale del live-action di ONE PIECE - Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Gibson e Taz Skylar - si è visto fin da subito "interrogare" in materia di animazione giapponese, tanto che già a inizio intervista era partito un divertente siparietto...

Mackenyu: "Datemi quel microfono!".

Emily: "[Ride] Fate cominciare lui".

Mackenyu: Ma con chi credete di stare parlando? Sono giapponese! Sono un fan degli anime? Ci sono cresciuto con gli anime!".

E guardando anche al curriculum di Mackenyu, che include svariati live-action di manga e anime, viene un po' spontaneo chiedere all'attore quali altri titoli vorrebbe portare sullo schermo. E da lì il discorso si amplia...

Mackenyu: "Sai che ti dico, non è qualcosa che farei necessariamente, ma uno dei miei anime preferiti è Hunter x Hunter, che adoro. Per cui, evviva Hunter x Hunter!".

A lui si aggiunge poi il resto del cast, che elenca i propri anime preferiti.

Taz: "A me piace Trigun. È davvero una bella serie!".

Emily: "Lo è!".

Inaki: "Prima di realizzare ONE PIECE non ho visto tantissimi anime. Ma ora mi ci sto appassionando sempre di più. E direi con tutta onestà ONE PIECE è proprio ciò che mi piace. Ho provato a vedere Chainsaw Man, ed è figo, ma è un po' troppo violento per i miei gusti".

Emily: "Beh sì, è molto diverso da ONE PIECE".

Inaki: "E sto iniziando Demon Slayer, lo stavo guardando in aereo, mi piaciuto tantissimo il primo episodio. Ho pensato fosse davvero bello. Per cui credo che per un po' mi vedrò Demon Slayer e ONE PIECE. Mi ci vorrà un po' probabilmente... Oh, e ho sentito dire che Attack on Titan è fantastico!".

Emily: "Attack on Titan o Jujutsu Kaisen... Se ti piacciono Demon Slayer e ONE PIECE, ti piacerà Jujutsu Kaisen".

Taz: "C'è uno show chiamato Jujitsu Kaisen?".

Emily: "Jujutsu!".

Taz. "Dai, c'ero quasi!".

Emily: "Il mio anime preferito è Made in Abyss, ma adoro Demon Slayer, JJk, Tokyo Ghoul... Ne ho guardati davvero troppi per dirli tutti. Sto prendendo quelli che sono proprio le basi se vuoi avvicinarti al genere, ma sì, direi che il top per me è Made in Abyss".

E voi, condividete i loro stessi gusti in fatto di anime?