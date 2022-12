Jujutsu Kaisen 2, il primo teaser trailer anticipa una nuova, intensa stagione: ecco quando debutterà

Preparatevi al ritorno di Jujutsu Kaisen, che con questo primo teaser trailer ci rivela quando tornerà sugli schermi, e anche quali archi narrativi vedremo adattati nella seconda stagione dell'anime firmato Mappa.

Itadori Yuji e il resto degli stregoni del Jujutsu High stanno per tornare a farci compagnia in versione animata.

L'attesissima seconda stagione dell'anime tratto dal manga di Gege Akutami ha finalmente un data di messa in onda, come ci è stato rivelato nel corso del Jump Festa 2023, e un primo teaser trailer ci dà un assaggio di ciò che ci riserva.

A luglio 2023 su MBS, TBS e 28 canali affiliati sarà infatti possibile partire di nuovo all'avventura con i personaggi di Jujutsu Kaisen (presumibilmente in Italia della distribuzione degli episodi se ne occuperà Crunchyroll in simulcast, ma attendiamo annunci in merito), anche se questa stagione si preannuncia ancora più oscura.

Come conferma anche ANN, l'anime sarà nuovamente composto da due cours, che questa volta copriranno il Kaigyoku/Gyokusetsu arc e l'arco che tutti aspettano di vedere animato, l'Incidente di Shibuya.

Non resta dunque che attendere l'arrivo di Jujutsu Kaisen 2 sugli schermi, ma nel frattempo vi ricordiamo che su Crunchyroll potete trovare in streaming la prima stagione e il film prequel dell'anime, Jujutsu Kaisen 0.