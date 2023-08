ONE PIECE, la star del live-action Netflix Iñaki Godoy fa visita alla Shueisha (VIDEO)

Il protagonista del nlive-action Netflix di ONE PIECE Iñaki Godoy è andato in pellegrinaggio alla Santa Sede dei manga... La Shueisha! Guardiamo insieme il video.

Come passa le vacanze la star del live-action Netflix di ONE PIECE Iñaki Godoy? Non ne siamo certi, ma qualche tempo fa si è recato alla sede della Shueisha, il luogo in cui ONE PIECE e tanti altri iconici manga hanno visto la luce.

La Casa dei Manga

Fondata nel 1925 a Tokyo, la casa editrice Shueisha, il cui nome dovrebbe significare "raccogli il sapere", è la dimora dei vostri shonen preferiti.

Da Dragon Ball a ONE PIECE, da Naruto a My Hero Academia, i vostri beniamini sono passati e continuano a passare tutti per le pagine di Weekly Shonen Jump, la rivista settimanale che dal 1986 racconta le loro avventure prima che queste vengano raccolte nei vari tankobon (volumi).

È per questi corridoi che è passato anche Iñaki Godoy, l'interprete di Monkey D. Luffy nel live-action di ONE PIECE prodotto da Netflix, come possiamo vedere in questo simpatico video Instagram.

Il live-action ONE PIECE

E mentre il Luffy in carne e ossa esplora i territori di Shueisha, per rivedere il resto della Ciurma e dei personaggi di ONE PIECE dovremo aspettare il 31 agosto, data di debutto del live-action di One Piece su Netflix.

Composta per ora da una prima stagione di 8 episodi, la serie è capitanata da Matt Owens e Steve Maeda, e può vantare una stretta collaborazione con il creatore del manga, Eiichiro Oda.

Nel cast, oltre a Godoy, anche Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson, Jeff Ward, Peter Gadiot, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Vincent Regan, Langley Kirkwood, Alexander Maniatis, Grant Ross, Morgan Davies, Celeste Loots, Steven Ward e Ian McShane come voce narrante della storia.