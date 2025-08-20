One Piece, la star di Cobra Kai come Ace nella serie Netflix? "Sto cercando di lavorarci"

L'universo di One Piece su Netflix continua a intrecciare fantasia e attesa, non solo sul piano narrativo ma anche su quello del casting. Con i personaggi di Robin, Vivi e Smoker finalmente annunciati, l'attenzione si sposta ora su chi darà volto al fratello di Luffy, l'amato Ace. E Xolo Maridueña, noto soprattutto per i suoi ruoli di Miguel Diaz nella serie di arti marziali, Cobra Kai,continua ad alimentare le voci sulla sua possibile partecipazione.

Le dichiarazioni di Xolo e l'entusiasmo dei fan

Un'intervista concessa da Xolo Maridueña al podcast Echale ha riacceso le speranze dei fan. Sollecitato dal conduttore José Quintero riguardo a un suo possibile coinvolgimento nella produzione, l'attore ha preferito giocare con le parole piuttosto che chiarire.

Una scena di One Piece

"Sto cercando modi per lavorare con Iñaki, dentro e fuori da One Piece", ha dichiarato, riferendosi a Iñaki Godoy, interprete di Monkey D. Luffy. Una risposta ambigua, che non conferma né smentisce nulla, ma che basta a riaccendere le discussioni online.

Il legame tra i due attori ha alimentato il fascino del fan casting. Xolo, inoltre, ha già dimostrato la sua affinità con ruoli energici e combattivi: da Miguel Diaz in Cobra Kai a Jaime Reyes in Blue Beetle.

Se il destino decidesse davvero di condurlo nei mari tempestosi di One Piece, la scelta sembrerebbe quasi naturale. Non è un caso che i fan vedano in lui la fiamma perfetta per incarnare il carismatico Fire Fist Ace.

Perché Xolo sarebbe un Ace convincente

Al di là dei rumor, c'è una questione di coerenza interpretativa. Ace non è solo un personaggio "forzuto": è un fratello maggiore, una guida, un animo passionale e tragico al tempo stesso. Maridueña, con le sfide affrontate nei suoi ruoli precedenti, ha già mostrato di saper bilanciare vulnerabilità ed energia.

Una scena con Xolo Maridueña

C'è chi obietta che Ace, nell'anime, abbia un fisico imponente, ma questo aspetto non rappresenta un ostacolo. Maridueña ha già sostenuto allenamenti intensi per prepararsi ai suoi ruoli precedenti e non avrebbe difficoltà ad adattarsi a una trasformazione fisica.

E se la conferma ufficiale tarda ad arrivare, i rumor non fanno che alimentare l'hype. La terza stagione di One Piece promette di portare in scena nuove dinamiche e nuovi volti, e il solo pensiero che Maridueña possa affiancare Godoy in questa avventura rende l'attesa ancora più febbrile.