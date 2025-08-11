One Piece, annunciata la serie anime dedicata soltanto ai personaggi femminili della saga

Il mondo di One Piece continua a navigare verso nuovi orizzonti narrativi, questa volta affidando il timone alle sue figure femminili. Durante il One Piece Day 2025, tra celebrazioni e rivelazioni, è arrivata la conferma di un progetto che molti fan attendevano da tempo: un anime tutto al femminile.

One Piece mette al centro le sue eroine

L'annuncio è arrivato direttamente dal profilo ufficiale di One Piece su X (ex Twitter): One Piece: Heroines, romanzo pubblicato in Giappone nel giugno 2021 e approdato in lingua inglese nell'aprile 2025, avrà un adattamento anime. La serie, come recita il messaggio ufficiale, permetterà ai fan di "godere di episodi che mostrano il fascino delle eroine che non si vede nella storia principale".

Composta da otto capitoli, l'opera originale mette sotto i riflettori Nami, Nico Robin, Perona, Boa Hancock, Tashigi, Reiju Vinsmoke e Uta, ciascuna protagonista della propria avventura in brevi racconti autoconclusivi.

Per l'occasione è stata diffusa anche la key visual ufficiale, insieme ai nomi principali della squadra creativa: alla regia Haruka Kamatani, sceneggiatura di Momoka Toyoda e design dei personaggi firmato da Takashi Kojima.

Restano ancora un mistero la data di uscita e il numero di episodi, ma l'attesa è già alta tra i fan, curiosi di scoprire come queste storie si animeranno sullo schermo.

Il mare aperto in cui naviga One Piece, tra Netflix e anime

Parallelamente, l'universo di One Piece prosegue la sua rotta in carne e ossa. Dopo aver presentato durante il Tudum il primo sguardo al dolce e bizzarro medico Tony Tony Chopper, il cast della seconda stagione della serie live-action di Netflix ha anticipato "avversari più agguerriti e le missioni più pericolose di sempre".

Una scena di One Piece

La nuova stagione, prevista per il 2026, introdurrà anche figure femminili chiave come Miss Wednesday (Vivi), Dr. Kureha, Miss Valentine (Mikita), Tagashi e Nico Robin, alias Miss All Sunday. Ma la rotta non si ferma qui: il One Piece Day 2025 ha portato con sé anche la conferma ufficiale di una terza stagione, segno che la ciurma di Cappello di Paglia è pronta a spingersi ancora oltre, verso la misteriosa Egghead Island.