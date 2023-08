ONE PIECE, il sogno di Luffy nel trailer finale del live-action Netflix

Un viaggio all'insegna dei sogni nel trailer finale di ONE PIECE: Luffy e i Mugiwara stanno per partire all'avventura nel live-action Netflix... Vi unirete a loro?

Tra pochissime ore sarà disponibile su Netflix la prima stagione del live-action di ONE PIECE, ma nel frattempo diamo un'occhiata all'emozionante trailer finale della serie. Pronti a salvare all'avventura con Luffy e i Mugiwara?

Sogni e libertà

Uno dei temi portanti di One Piece è la libertà di inseguire i propri sogni, ed è ciò che ritroviamo anche nel trailer finale del live-action, condiviso da Netflix a poche ore dall'arrivo della serie sulla piattaforma (sia in italiano che in lingua originale).

Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Gibson e Taz Skylar interpretano i primi membri della Ciurma di Cappello di Paglia (Mugiwara), i protagonisti della storia ideata ormai già 26 anni fa da Eiichiro Oda, e ora in procinto di essere presentata a tutti in un nuovo formato.

Il live-action di ONE PIECE

One Piece: una scena delle serie TV

Come recita la sinossi ufficiale della serie Netflix: "ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun'altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l'equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione".

Nello show composto (per ora) da 8 episodi e in arrivo domani, 31 agosto, in catalogo troviamo anche Jeff Ward, Vincent Regan, Peter Gadiot, Morgan Davies, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Steven John Ward, Alexander Maniatis e tanti altri.