ONE PIECE, lo showrunner del live-action Netflix rivela le due imprescindibili richieste di Eiichiro Oda

C'è qualcosa che Eiichiro Oda ha voluto (o non voluto) che ci fosse o si facesse assolutamente nel live-action Netflix di ONE PIECE? A quanto pare sì, e a rivelarlo è lo showrunner della serie.

Come si realizza un adattamento live-action di successo? Probabilmente una vera e propria formula non esiste, ma dalle premesse, sembrerebbe che il live-action Netflix di ONE PIECE possa essere sulla strada giusta... E se così fosse, uno dei motivi potrebbe essere l'aver ascoltato la volontà del creatore del manga, Eiichiro Oda. Almeno su un paio di aspetti, come rivela lo showrunner Matt Owens.

Ciò che Eiichiro Oda chiede, Eiichiro Oda ottiene

Ci avevano già rassicurati in tal senso: con il live-action Netflix non si era scesi a compressi. Questo ce lo diceva lo stesso Eiichiro Oda, autore del longevo manga che da ormai 26 anni accompagna grandi e piccini all'avventura per i sette mari.

Ma adesso, come riporta anche Comicbook, è lo showrunner della serie Netflix, Matt Owens, a raccontare quali sono state le specifiche richieste del mangaka per quanto riguarda la trasposizione live-action di ONE PIECE.

Su due punti, in particolare, Oda avrebbe insistito parecchio: il primo, non si dovevano cambiare le backstory dei Mugiwara.

"Sono così essenziali per la loro identità, sono ciò che le rende le persone che vediamo, che genera i loro sogni, le loro motivazioni... E anche come Luffy vi regisce, e come aiuta ognuno di loro a riscoprire questi sogni".

Il secondo punto, invece, riguarda le differenti abilità dei personaggi.

"I Frutti del Diavolo e i loro poteri, e le altre abilità che vediamo nel manga, sono stati tutti creati ad arte da Oda, ed è stata impiegata un'incredibile forza dell'immaginazione nello stabilire chi può fare con tutto questo, quali sono le regole dietro, eccetera eccetera".

ONE PIECE sta per sbarcare su Netflix

Non resta dunque che vedere cosa è stato mantenuto e cosa è stato adattato per la trasposizione in carne e ossa di ONE PIECE nel live-action Netflix, che vi ricordiamo arriverà il 31 agosto sulla piattaforma.

La prima stagione di One Piece sarà composta da 8 episodi, e ripercorrerà gli eventi della Saga del Mare Orientale.

Tra gli attori che vedremo comparire sullo schermo troviamo, oltre al quintetto protagonista (la Ciurma di Cappello di Paglia) anche Jeff Ward, Peter Gadiot, Vincent Regan, McKinley Belcher III, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Craig Fairbrass, Alexander Maniatis, Steven John Ward, Aidan Scott, Ilia Isorelys Paulino, Morgan Davies e tanti altri, incluso Ian McShane come voce narrante della serie.