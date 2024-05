Only Murders in the Building 4: il teaser svela la data di uscita dei nuovi episodi

Hulu ha condiviso un teaser della stagione 4 di Only Murders in the Building che svela la data di uscita sugli schermi americani e nuove anticipazioni.

La serie, che in Italia è disponibile in streaming su Disney+, ritornerà il 27 agosto, con nuovi episodi distribuiti ogni martedì.

Cosa accadrà nei nuovi episodi

Nella quarta stagione di Only Murders in the Building, Charles, Oliver e Mable sono alle prese con gli sconvolgenti eventi legati a quanto accaduto a Sazz Pataki, controfigura e amica di Charles. Chiedendosi se la vittima dovesse essere proprio Sazz o Charles, i tre protagonisti si ritrovano inoltre a fare un viaggio con destinazione Los Angeles, dove uno studio hollywoodiano vuole realizzare un film sul loro podcast.

Mentre i nostri investigatori ritornano a New York, i protagonisti intraprendono un viaggio ancora più epico, immergendosi nelle vite contorte degli abitanti dell'Arconia.

Nel cast - oltre ai tre protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, ci saranno anche Michael Cyril Creighton, e le guest star Meryl Streep, Da'Vine Joy Randolph, Eugene Levy, Eva Longoria, Zach Galifianakis, Molly Shannon, Kumail Nanjiani, Melissa McCarthy, Richard Kind, Jane Lynch.

La serie è co-creata e scritta da Steve Martin e John Hoffman.