One Piece sconfigge anche Superman: è ufficialmente il fumetto più venduto al mondo

Da decenni i fan discutono su chi sia il personaggio più forte della narrativa popolare, da una parte Superman, icona dei fumetti occidentali, dall'altra gli eroi degli anime. Ma mentre la battaglia di potenza resta teorica, una sfida molto più concreta ha appena trovato il suo vincitore.

La storica rivalità tra supereroi e protagonisti degli anime trova un risultato inatteso: Monkey D. Luffy supera Superman in un campo molto concreto. One Piece raggiunge oltre 600 milioni di copie e diventa ufficialmente la serie a fumetti più venduta di sempre.

Luffy supera Superman: il record che cambia la storia dei fumetti

Nel grande ring immaginario della cultura pop, il confronto tra Superman e gli eroi degli anime è una discussione eterna. Il simbolo più noto di questa rivalità è da sempre lo scontro ipotetico tra l'Uomo d'Acciaio e Goku di Dragon Ball, un dibattito che attraversa forum, convention e social network da anni. Nessuna risposta definitiva, solo ipotesi, power scaling e passione.

Ma mentre il confronto sulla forza rimane puramente teorico, un altro campo di battaglia ha appena prodotto un risultato molto concreto. Questa volta il rivale non è Goku, ma Monkey D. Luffy, il protagonista di One Piece creato da Eiichiro Oda.

La storica serie manga ha infatti raggiunto un traguardo impressionante: oltre 600 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo. Un risultato che non rappresenta soltanto un record per il manga, ma per l'intera industria del fumetto. Con questo numero, One Piece ha ufficialmente superato Superman, che per decenni ha detenuto il primato come serie a fumetti più venduta di sempre.

L'annuncio è arrivato attraverso l'account ufficiale dello staff di Oda su X, che ha celebrato il traguardo proprio mentre il manga continua la sua fase finale. La cifra di Superman, storicamente stimata intorno ai 600 milioni di copie, è stata raggiunta attraverso oltre 18.000 numeri pubblicati dal suo debutto nel 1938.

Il dato diventa ancora più sorprendente se si considera il tempo impiegato da One Piece per arrivare allo stesso risultato. La saga di Luffy è iniziata nel 1997 e ha superato il record in meno di trent'anni, con 113 volumi e oltre 1.100 capitoli.

Non si tratta quindi di una vittoria simbolica, ma di un vero cambio di guardia nella storia del fumetto mondiale.

Il fenomeno globale di One Piece e il futuro del manga

Dietro questo risultato c'è una crescita costante che non accenna a rallentare. Dei 600 milioni di volumi distribuiti, circa 450 milioni provengono dal Giappone, mentre 150 milioni sono stati venduti nei mercati internazionali. Una divisione che racconta bene quanto il manga sia diventato un fenomeno globale.

Una scena di One Piece

Negli ultimi anni la popolarità del fumetto giapponese è cresciuta in modo esponenziale. Nuove piattaforme di streaming, adattamenti anime sempre più diffusi e produzioni live-action hanno ampliato il pubblico internazionale, trasformando molte serie in veri e propri fenomeni culturali.

In questo contesto One Piece rappresenta probabilmente l'esempio più evidente di questa evoluzione. L'avventura della ciurma di Cappello di Paglia dura ormai da quasi tre decenni e continua ad attirare nuovi lettori mentre i fan storici seguono con attenzione la Final Saga, la fase conclusiva della storia.

Il traguardo delle 600 milioni di copie non è quindi solo un record numerico: è anche la prova della longevità e della capacità di rinnovarsi di una saga che ha accompagnato intere generazioni.

Alcuni analisti del settore ipotizzano già un futuro ancora più ambizioso. Con il mercato globale del manga in continua espansione, non è impossibile che One Piece diventi la prima serie a fumetti della storia a raggiungere il miliardo di copie nei prossimi decenni.

Nel frattempo, mentre i fan continuano a discutere su chi vincerebbe davvero tra Superman e gli eroi degli anime, un dato rimane incontestabile: nel mondo reale delle vendite, Monkey D. Luffy ha già superato l'Uomo d'Acciaio. E lo ha fatto navigando a vele spiegate.