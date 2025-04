One piece, un animatore dell'anime contro la Toei stessa: "State lavorando male"

Un animatore ufficiale di One Piece ha preso in giro un aspetto controverso dell'attesissimo scontro dell'episodio 1127 della serie TV anime.

Nonostante l'episodio 1127 di One Piece venga celebrato per la sua spettacolare resa visiva, le critiche per il comparto audio si fanno sentire - anche da dentro lo studio. Un animatore ufficiale ha definito "poco professionale" il lavoro del team sonoro, riaccendendo il dibattito tra fan e addetti ai lavori sul bilanciamento tra innovazione visiva e cura sonora.

Belle immagini, brutti suoni... anche per One Piece

L'episodio 1127 di One Piece, intitolato "Rufy contro Kizaru! Una feroce battaglia caleidoscopica", ha incendiato la community degli appassionati, ma non solo per i suoi acrobatici colpi di scena. Mentre l'anime continua l'arco narrativo di Egghead, andato in onda il 27 aprile su Crunchyroll, una battaglia particolarmente attesa - quella tra Rufy in modalità Gear 5 e l'ammiraglio Kizaru - ha brillato per la sua animazione audace e dinamica, firmata anche dal freelancer di culto Vincent Chansard. Tuttavia, nonostante la lode universale per la parte visiva, è il comparto audio a far storcere più di qualche naso - incluso quello di chi lavora allo show. Un animatore ufficiale, sotto l'alias @/Hone_honeHONE, ha espresso senza mezzi termini su X (ex Twitter): "Penso che Toei dovrebbe licenziare immediatamente il team audio di One Piece, è un lavoro poco professionale". Il post è stato poi rimosso, ma non prima di alimentare un vespaio di reazioni.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La scena in questione ha raccolto consensi per la fluidità visiva, ma ha fatto discutere per i suoni ripetitivi e datati: fendenti di spada clonati una dozzina di volte, clangori d'altri tempi e rievocazioni sonore da Dragon Ball Z. "Non capirò mai perché One Piece abbia l'animazione più impressionante e gli effetti sonori peggiori in un anime", ha scritto un altro utente su X. Altri fan ironizzano sulla longevità degli effetti: "La Toei usa ancora suoni risalenti all'amministrazione Reagan".

Anche Piccolo Damayonnaiz, sound designer per Dragon Ball, ha rincarato la dose: "Gli effetti sonori anni '90 sono senza tempo, ma usarli così è disastroso quanto in Dragon Ball GT". Intanto, una versione fanmade della scena - con un audio rielaborato - ha riscosso più entusiasmo della sequenza originale. E se One Piece si conferma una pietra miliare dello shonen, forse è giunto il momento di aggiornare anche la colonna sonora del mito.