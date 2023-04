One Piece: le prime proiezioni della serie Netflix sono un disastro? Arriva la smentita

Il rumor secondo cui i primi test screening della serie Netflix in live-action su One Piece sarebbero stati un disastro sarebbe semplicemente falsa.

Cerchiamo di fare chiarezza. Alcuni siti creati dai fan hanno iniziato a condividere un presunto aneddoto sulle proiezioni di prova di One Piece prima della sua uscita. L'informazione, che proviene dall'utente Twitter Divinity Seeker, ha attirato l'attenzione dei fan poiché svelava che quelle proiezioni fossero state un disastro. L'articolo continuava a suggerire che l'adattamento seriale di One Piece di Netflix era pieno di problemi riguardanti il tono e gli effetti visivi. Tuttavia, pare fosse tutto falso.

Non molto tempo dopo che l'articolo su Twitter ha cominciato a circolare con insistenza, Greg Werner è intervenuto sui social media per smentire tutto. In qualità di collaboratore ufficiale di One Piece che lavora spesso con Shueisha, Werner ha dichiarato quanto segue: "Quell'articolo sul pubblico di prova che non è necessario leggere, cliccare o condividere, è completamente falso".

Werner non è in alcun modo affiliato alla serie One Piece di Netflix, ma il suo legame ufficiale con l'autore Eiichiro Oda rende il suo commento sicuramente più attendibile di quello di un semplice fan.

Mentre aspettiamo un primo trailer della serie, potete recuperare il primo poster di One Piece.