ONE PIECE, altri sei attori nel cast del live-action Netflix: quali personaggi interpreteranno?

Altri sei interpreti sono stati annunciati per il live.-action di ONE PIECE targato Netflix: scopriamo di chi si tratta e chi porteranno sullo schermo.

Il cast del live-action di ONE PIECE in sviluppo per Netflix cresce ancora: altri sei attori si sono aggiunti all'ensemble che vedremo apparire sullo schermo già dalla prima stagione della serie. Di chi si tratterà? E quali saranno i personaggi che interpreteranno?

Lo scorso novembre ci sono stati finalmente comunicati gli interpreti principali del live-action di ONE PIECE, ovvero i primi membri dei Mugiwara. Nelle scorse ore, però, la produzione ha aggiunto altri nomi alla lista, rivelando l'identità di chi darà vita ad altri personaggi chiavi della Saga del Mare Orientale, la parte di storia del manga di Eiichiro Oda che verrà adattata dalla prima stagione dello show.

Morgan Davis (Evil Dead Rise, The Girlfriend Experience) sarà Coby, un aspirante Marine, oltre che uno dei primi personaggi che il nostro protagonista incontrerà nel corso del suo viaggio.

Ilia Isorelýs Paulino (The Sex Lives of College Girls, Queenpins: Le regine dei coupon) sarà invece Alvida, la temibile piratessa sulla cui nave si è imbarcato anche Coby.

Aidan Scott (Action Point, Abraham Lincoln) interpreterà Helmeppo, il Marine figlio del Capitano Morgan.

Jeff Ward (Agents of S.H.I.E.L.D., Al nuovo gusto di ciliegia) presterà il volto a Buggy il Clown, uno dei primi antagonisti della Saga del Mare Orientale, e personaggio che rivedremo spesso in futuro.

McKinley Belcher III (The Good Lord Bird, Mercy Street) vestirà i panni di Arlong Denti Aguzzi, il tiranno Uomo Pesce che terrorizza ormai da tempo le acque del Mare Orientale.

Infine, Vincent Regan (300, Troy) sarà Monkey D. Garp, il nonno di Luffy e Vice Ammiraglio della Marina.

Le riprese del live-action di ONE PIECE sono attualmente in corso in Sudafrica.

E voi che ne pensate? Vi piacciono queste scelte?