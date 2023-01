ONE PIECE, svelata la finestra di lancio del live-action Netflix: le prime immagini ufficiali

Finalmente sappiamo quando vedremo i protagonisti di ONE PIECE salpare all'avventura anche su Netflix! L'atteso live-action del manga di Eiichiro Oda debutterà nel corso del 2023 sulla piattaforma streaming, ma nel frattempo eccoci le prime immagini ufficiali della serie.

Prepariamoci ad andare all'arrembaggio,perché sarà proprio questol'anno in cui vedremo Monkey D. Luffy e la sua ciurma in carne e ossa sui nostri teleschermi.

Gli account ufficiali di Netflix e One Piece hanno confermato sui social ciò che il web, in realtà, ipotizzava già da tempo, ovvero che nel 2023 verrà trasmessa la prima stagione del live-action ispirato al celebre manga.

Inoltre, come leggiamo nel post dell'account in lingua inglese, cliccando sul link in bio è possibile vedere la prima immagine ufficiale della serie (oltre a questo teaser poster che ci mostra Luffy di spalle, utilizzato per l'annuncio).

Si tratta dell'immagine di presentazione di ONE PIECE sulla pagina Netflix, che ritrae i membri della Ciurma di Cappello di Paglia (Iñaki Godoy/Luffy, Mackenyu/Zoro, Taz Skylar/Sanji, Emily Rudd/Nami e Jacob Romero Gibson/Usopp) visti di schiena,con la Merry (la prima storica nave dei Mugiwara) che si erge maestosa sull'acqua, davanti al tramonto.

Prima Immagine ufficiale del live-action di ONE PIECE

L'avventura è all'orizzonte, promette Netflix, e anche nuovi aggiornamenti sullo show... Magari arriverà presto un trailer?