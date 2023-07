ONE PIECE, un nuovo spot ci ricorda che manca pochissimo all'uscita del live-action Netflix

La grande era della pirateria sta per avere inizio nel nuovo spot del live-action Netflix di ONE PIECE, che ci ricorda l'arrivo dello show su Netflix: guardiamolo insieme.

Manca un mese esatto all'arrivo del live-action di ONE PIECE su Netflix, e a ricordarcelo arriva un nuovo spot per la serie tv basata sul longevo manga scritto da Eiichiro Oda.

I pirati stanno arrivando

Luffy, Zoro, Nami, Usopp e Sanji stanno per salpare verso la Rotta Maggiore anche su Netflix.

Il live-action Netflix di ONE PIECE è alle porte, ed esattamente tra un mese - il 31 agosto - potremo finalmente vedere i frutti di anni di fatica, sudore e lavoro della produzione capitanata da Matt Owens e Steve Maeda.

ONE PIECE, il messaggio di Eiichiro Oda sul live-action Netflix: "Non siamo scesi a compromessi"

Nel frattempo, però, un mini-trailer ci ricorda l'appuntamento con lo show, e dà il via al conto alla rovescia dei giorni che ci separano da questa nuova, grande avventura.

ONE PIECE sbarca su Netflix

One Piece: una scena delle serie TV

"Insomma, ONE PIECE lo conoscono in tantissimi, ma io vorrei che anche vostro nonno o vostra nonna sapessero cos'è. E, per coloro che sono già dei fan, vorrei che potessero rivivere con trasporto quegli iconici momenti. C'è qualcosa di davvero speciale nel vedere i propri personaggi diventare persone reali. Ha una magia tutta sua" raccontava l'interprete di Luffy, Iñaki Godoy in una recente intervista.

ONE PIECE, chi è il più potente dei Mugiwara? Rispondono le star del live-action Netflix

E la magia di One Piece sarà presto a vostra disposizione grazie a una prima stagione composta da 8 episodi, nei quali vedremo adattata la Saga del Mare Orientale, e ci presenterà già tanti di quei personaggi che ci accompagnano ormai da 26 anni a questa parte.