ONE PIECE, Iñaki Godoy sul live-action Netflix: 'Voglio che anche i vostri nonni conoscano questa storia'

ONE PIECE è per tutti, e secondo Iñaki Godoy, protagonista del live-saction Netflix, grazie alla serie Netflix il mondo di Eiichiro Oda raggiungerà ancora più persone.

Il live-action Netflix di ONE PIECE è alle porte, e il suo protagonista, Iñaki Godoy, non vede l'ora che tutti possano vederlo... Anche i vostri nonni! Scopriamo cosa ha raccontato in una recente intervista.

Tutti alla scoperta di ONE PIECE

Ora che finalmente ci stiamo avvicinando all'uscita del live-action Netflix di ONE PIECE, l'interprete di Luffy Iñaki Godoy ha raccontato cos'è che possiamo aspettarci, e che lui stesso si aspetta, da questa produzione.

"Beh, lo show è realizzato da persone che amano ONE PIECE" ha spiegato ai microfoni di GamesRadar "Amiamo il manga, amiamo l'anime, e pensiamo siano fantastici. E l'unica cosa che vogliamo fare è onorare il lavoro del Maestro Oda, e permettere che ancora persone si uniscano a noi e possano goderne, perché è una storia così incredibile. E l'intero mondo dovrebbe conoscerla".

"Voglio dire, ONE PIECE lo conoscono in tanti, ma io vorrei che anche vostro nonno o vostra nonna sapessero cos'è. E, per coloro che sono già dei fan, vorrei che potessero rivivere con trasporto quegli iconici momenti. C'è qualcosa di davvero speciale nel vedere i propri personaggi come persone reali. Ha una magia tutta sua" ha poi aggiunto.

L'incredibile avventura del live-action Netflix

Ma non è stato semplice... "Ovviamente c'è una pressione enorme nel trasporre ONE PIECE in versione live-action" spiega Godoy "È una grandissima responsabilità cercare di onorare più di 20 anni di lavoro di un uomo. Scrive il manga da quando aveva 17 anni...".

"E non è solo il manga, anche l'anime: Mayumi Tanaka è la voce di Luffy da così tanto tempo... E anche l'anime è in produzione da tantissimi anni. Così tante persone sono cresciute con Luffy e i Mugiwara, e il mondo di ONE PIECE, per cui vuoi onorare e rispettare tutto ciò" ha voluto precisare il giovane interprete.

Ma difficile non significa impossibile, e nel mondo di One Piece soprattutto, le possibilità sono infinite: "Ma se c'è una cosa che ho imparato da ONE PIECE è che, anche se ci sono delle sfide, devi trovare il modo di divertirti. Per cui sì, c'è stata pressione, ci sono state ansie, ma ci siamo anche divertiti tantissimo. E c'è stato tanto affetto, tanto amore. E come ogni avventura, è stato incredibilmente elettrizzante. Sono così entusiasta di essere parte di qualcosa di così enorme ed incredibile!".