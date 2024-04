Can Yaman a Verissimo fa arrossire Francesca Chillemi: “Voglio un bambino da lei”

Canale 5 sta promuovendo la fiction Viola come il mare 2, in arrivo in chiaro il 3 maggio in prima visione assoluta sulla rete ammiraglia Mediaset. Oggi a Verissimo sono stati ospiti i due protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. L'attore turco stasera sarà negli studi di Amici di Maria De Filippi.

L'attrazione tra Viola e Francesco raccontata dai loro interpreti

Seguendo le orme di Mare Fuori su RaiPlay, anche il progetto prodotto da Lux Vide con RTI è stato reso disponibile in anteprima su Mediaset Infinity, dove dal 24 aprile sono state rilasciate in streaming le prime tre puntate.

I due attori nel salotto di Silvia Toffanin hanno parlato della seconda stagione di Viola come il mare senza spoilerare nulla di fondamentale. "I nostri personaggi andranno più d'accordo, tra loro c'è una forte attrazione", ha raccontato Francesca Chillemi.

Anche Can Yaman si è soffermato sul rapporto tra la giornalista e l'ispettore capo di polizia: "Rispetto a prima, ora non ci sono più interferenze di terze persone - ha spiegato - Potranno esserci altre sfide, ma non ci saranno fattori esterni a intralciare, risolveremo i problemi insieme, il che contribuirà a stabilire un legame più profondo tra loro due".

L'attore turco, che presto vedremo indossare i panni di Sandokan su Rai 1, ha detto della sua collega: "Francesca è complessa come Viola, e io sono enigmatico come Francesco. Quando entriamo nei personaggi, ci capiamo meglio e collaboriamo con più armonia".

"Lei è la mia donna ideale e spero di trovare una persona come lei con cui avere un bambino. Avrei voluto avere un figlio con lei. È bellissima, e quando lavoriamo insieme sul set lo è ancora di più - ha continuato Can Yaman - Tuttavia, appena interrompiamo le riprese, prende il cellulare, cosa che mi infastidisce. Le dico di posare il telefono e di parlare con me".