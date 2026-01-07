One Piece, il nuovo anime dedicato a Chopper è disponibile gratuitamente per tutti

Il 2026 si apre con una novità che farà felici i fan di One Piece: una miniserie interamente dedicata a Chopper è approdata online per la prima volta, un progetto curioso, per mostrare un lato inedito dell'amata renna.

Il nuovo anime ufficiale di One Piece dedicato a Tony Tony Chopper è disponibile gratuitamente in streaming. La miniserie, parte del programma giapponese Mezamashi TV, segue il medico della ciurma tra avventure animate e incursioni nella Tokyo contemporanea.

Chopper protagonista di una nuova miniserie

Il 2026 segna ufficialmente l'anno di Tony Tony Chopper. La nuova miniserie CHOPPER, pensata per brillare come un piccolo spin-off nel gigantesco universo di One Piece, è stata trasmessa per la prima volta in streaming e ora può essere vista gratuitamente in tutto il mondo. Il progetto nasce all'interno di Mezamashi TV, popolarissima fascia mattutina di Fuji Television, dove i segmenti animati vengono trasmessi come parte del programma.

L'anime è suddiviso in due sezioni distinte. La prima, Chopper's Days, mostra il personaggio mentre vive piccole avventure in un mondo interamente animato, quasi una parentesi soffice e colorata che si concentra sulla sua quotidianità. La seconda, Chopper's Journey, lo trasporta invece nella Tokyo reale, con brevi incursioni in luoghi iconici del Giappone odierno.

Il debutto è avvenuto con un primo episodio che porta Chopper ad Asakusa, quartiere simbolo dell'"Old Tokyo", dove si respira ancora un'atmosfera tradizionale fatta di templi, botteghe e architetture storiche. Prima della gita, il personaggio vive anche un incontro tenerissimo con un gruppo di canguri. Tutto è disponibile in streaming sul canale YouTube ufficiale di Mezamashi TV, accessibile senza blocchi regionali e quindi perfetto per i fan internazionali. Per ora non sono inclusi sottotitoli in altre lingue, ma la situazione potrebbe evolvere se la serie ottenesse seguito fuori dal Giappone.

Altre novità per i fan di One Piece nel 2026

Un altro elemento interessante della miniserie è il team creativo. A occuparsi dell'animazione non è Toei Animation, ma una collaborazione tra DandeLion Animation Studio e EIGHT COLORS. DandeLion, specializzato in animazione 3DCG, ha già lavorato a titoli come Kingdom e The First Slam Dunk. Inoltre, nel 2008 ha affiancato Toei in One Piece: Episode of Chopper - The Miracle Winter Cherry Blossom. Eight Colors, invece, porta con sé esperienze in Pokémon Horizons, Rurouni Kenshin (2023) e Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out.

Chopper's Days segna anche l'esordio alla regia di Kenta Suzuki, già in-between artist per KonoSuba: God's Blessings on This Wonderful World. Ad affiancarlo c'è Yuki Nishibara, mentre Hana Nagao (Drifting Home) e Tamao Yamaguchi seguono l'animazione. Per Chopper's Journey la regia passa a Tatsuki Ueda, con Itokan alla composizione e Yuya Utamura responsabile della CG.

Il 2026, per il franchise creato da Eiichiro Oda, non si limiterà però alla miniserie. Il 10 marzo debutterà la seconda stagione della serie live-action di Netflix, attesa da quasi tre anni, che introdurrà anche la sua versione di Chopper, doppiato da Mikaela Hoover e realizzato tramite CG e face-capture. Ad aprile, inoltre, tornerà l'anime principale con i nuovi episodi del celebre arco narrativo di Elbaf.