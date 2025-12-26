One Piece: Netflix svela il personaggio che anticipa il momento più doloroso della stagione 2

L'attesa per la seconda stagione di One Piece continua a crescere, e Netflix alimenta l'hype con piccoli indizi ben calibrati. L'ultimo trailer ha regalato ai fan un primo sguardo a una figura chiave nella storia di Chopper, destinata a segnare profondamente i nuovi episodi.

Netflix ha mostrato per la prima volta Dr. Hiruluk nella serie live action di One Piece, anticipando uno dei momenti emotivamente più densi della stagione 2. Il personaggio, legato al passato di Chopper, promette di portare sullo schermo una delle backstory più memorabili dell'opera.

Il primo sguardo a Dr. Hiruluk

Dopo essersi fatta attendere più del previsto, la stagione 2 della serie live action di One Piece resta uno dei ritorni più chiacchierati del catalogo Netflix. Gran parte dei nuovi personaggi attesi - da Chopper a Robin, passando per Vivi - ha già fatto capolino in teaser e materiali promozionali. Mancava però ancora all'appello una presenza fondamentale, strettamente legata a quella che viene considerata una delle backstory più struggenti dell'intera saga.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In occasione delle celebrazioni per il compleanno di Chopper, Netflix ha diffuso un nuovo trailer tramite l'account ufficiale X della serie. Un video apparentemente familiare, composto in larga parte da sequenze già viste, ma con una novità decisiva: una breve scena che introduce finalmente Dr. Hiruluk. È il suo debutto assoluto in versione live action, interpretato dall'attore Mark Harelik.

Il frammento mostrato è tratto dal primo incontro tra Hiruluk e Chopper, un momento che i fan di lunga data riconoscono immediatamente. Colpisce fin da subito l'attenzione riservata a trucco e costumi: l'aspetto eccentrico del personaggio, a partire dall'acconciatura inconfondibile, sembra riprodotto con grande cura. Un dettaglio tutt'altro che marginale, perché segnala la volontà della serie di rispettare anche visivamente l'impatto che Hiruluk ha avuto nel manga e nell'anime originali.

Perché Hiruluk sarà centrale nella stagione 2

A una prima occhiata, Dr. Hiruluk potrebbe sembrare un personaggio secondario, soprattutto considerando quanto tardi sia stato rivelato rispetto ad altri volti chiave. In realtà, il suo ruolo è tutt'altro che marginale. Hiruluk è profondamente intrecciato alla storia di Tony Tony Chopper, e il suo arco narrativo introduce una delle riflessioni tematiche più durature di One Piece.

One Piece, la locandina ufficiale della seconda stagione

La stagione 2 porterà sullo schermo alcuni dei momenti più iconici legati a questo personaggio, inclusi dialoghi che i fan considerano tra i più memorabili dell'opera. È lecito aspettarsi che il flashback dedicato a Chopper e Hiruluk colpisca con la stessa forza emotiva vista nel materiale originale. La scelta di rivelare Hiruluk solo ora sembra tutt'altro che casuale: Netflix pare voler preparare il pubblico a un segmento narrativo più intimo, capace di rallentare l'azione per lasciare spazio a temi come memoria, perdita e appartenenza.

Per comprendere appieno il peso di queste parole e il significato del legame tra Hiruluk e Chopper, però, non resta che attendere. La stagione 2 del live action di One Piece debutterà ufficialmente il 10 marzo 2026, data in cui questo tassello fondamentale del passato di Chopper potrà finalmente prendere vita sullo schermo.