ONE PIECE, i Mugiwara salpano all'avventura nel nuovo poster del live-action Netflix

Netflix ha diffuso un nuovo poster promozionale per il live-action di ONE PIECE con protagonista la Ciurma di Cappello di Paglia: diamogli un'occhiata!

I pirati stanno arrivando su Netflix grazie all'adattamento live-action di ONE PIECE, e un nuovo poster promozionale ci mostra i primi membri dei Mugiwara, ovvero ls Ciurma di Cappello di Paglia, pronti a salpare all'avventura.

All'arrembaggio

"Pirati siamo noi, all'arrembaggio" cantavano Cristina D'Avena e Giorgio Vanni nella sigla italiana di ONE PIECE.

E pronti per partire per la più grande delle avventure sono anche i protagonisti del live-action Netflix di ONE PIECE in questo nuovo poster diffuso or ora dalla piattaforma streaming.

Luffy (Iñaki Godoy), Zoro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Gibson) e Sanji (Taz Skylar) sono ritratti a bordo della prima nave dei Mugiwara, la Going Merry, in questa nuova locandina, e nel frattempo Netflix ci ricorda l'arrivo del live-action di ONE PIECE in catalogo, previsto per il 31 agosto.

Il live-action di ONE PIECE

Con una prima stagione stagione composta da 8 episodi, il live-action Netflix di One Piece capitsnato da Matt Owens e Steve Maeda adatterà la Saga del Mare Orientale, l'arco narrativo che introduce diversi dei personaggi principali dell'opera di Eiichiro Oda, e che segna l'inizio del viaggio dei Mugiwara.

Nello show vedremo, oltre agli attori già menzionati, anche Peter Gadiot (Shanks), Jeff Ward (Buggy), McKinley Belcher III (Arlong), Vincent Regan (Garp), Craig Fairbrass (Zeff), Steven Ward (Mihawk), Langley Kirwood (Morgan), Celeste Loots (Kaya), Alexander Maniatis (Kuro) e Morgan Davies (Koby).