ONE PIECE, Mackenyu legge i tweet dei fan su Zoro (VIDEO)

L'interprete di Zoro nel live-action Netflix di ONE PIECE, Mackenyu, legge i tweet dei fan dedicati al suo personaggio in questo simpatico video.

I fan di ONE PIECE non vedono l'ora di scoprire come sarà il live-action in arrivo su Netflix, ma nel frattempo il cast si diverte a prendere parte alle attività promozionali (tutte precedenti allo sciopero), e a Mackenyu tocca leggere i commenti degli utenti su Zoro...

Tutti amano Zoro

C'è poco da fare, tutti (o quasi) amano Zoro. Il primo membro ad unirsi alla Ciurma di Monkey D. Luffy, lo spadaccino dei Mugiwara, è tra i personaggi più apprezzati dai fan dell'opera, e non si può negare (a dispetto e/o grazie anche alla rivalità con il cuoco dei Mugiwara Sanji) e i tweet letti da Mackenyu in questo simpatico video promozionale del live-action Netflix di ONE PIECE ne sono solo un'ulteriore prova.

ONE PIECE, chi è il più potente dei Mugiwara? Rispondono le star del live-action Netflix

Il live-action di ONE PIECE

One Piece: una scena delle serie TV

In arrivo il 31 agosto su Netflix, il live-action di One Piece ci riporterà nel mondo ideato da Eiichiro Oda, questa volta più "tangibile" che mai, e adatterà il primo arco narrativo del manga, la Saga del Mare Orientale.

ONE PIECE, il messaggio di Eiichiro Oda sul live-action Netflix: "Non siamo scesi a compromessi"

Gli 8 episodi che vanno a comporre la prima stagione di ONE PIECE vedono al timone Matt Owens e Steve Maeda, mentre agli attori che prestano il volto ai primi membri dei Mugiwara (Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Gibson, Taz Skylar) si uniscono altri interpreti come Peter Gadiot, Jeff Ward, Vincent Regan, Craig Fairbrass, Langley Kirwood,, McKinley Belcher III, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Morgan Davies e Ian McShane come voce narrante.