ONE PIECE, Mackenu anticipa un iconico scontro per Zoro nel live-action Netflix

L'interprete di Zoro nel live-action Netflix di ONE PIECE Mackenyu anticipa uno scontro davvero per il suo personaggio (e sì, è quello a cui state pensando).

Una delle sfide più grandi per i protagonisti del live-action Netflix di ONE PIECE? Rendere al meglio alcune scene, come uno degli scontri più iconici del manga di Eiichiro Oda. Lo ha raccontato Mackenyu, l'interprete di Zoro.

Zoro, Mihawk e le spade

One Piece: Mackenyu in una delle prime immagini della serie Netflix

Ai microfoni di GamesRadar Mackenyu, l'interprete di Roronnoa Zoro nel live-action di ONE PIECE in arrivo su Netflix, ha parlato delle difficoltà dei combattimenti con tre spade e delle condizioni in cui, assieme a Steven John Ward (interprete di Mihawk) hanno girato l'epico scontro tra lo spadaccino dei Mugiwara e lo spadaccino più forte al mondo.

"C'è questo iconico scontro tra Zoro e Mihawk. Non posso dirvi nulla di più al riguardo, ma quando l'abbiamo girato si moriva di freddo, eravamo zuppi fradici, e per me è stata davvero una sfida!" ha ricordato.

E quando gli è stato chiesto della sua esperienza personale con le spada, l'arma (anzi, le armi) predilette da Zoro, Mackenyu ha spiegato: "Ho esperienza nell'utilizzare due spade simultaneamente, e ho realizzato parecchi show live-action dove dovevo combattere con le spade in passato, ma quando arriviamo a tre spade... Quella è un'altra storia".

"L'allenamento che ho seguito per ONE PIECE era specifico per Zoro e per acquisire le abilità necessarie per interpretarlo al meglio. La mia mascella ha lavorato duro!" ha concluso.

Il live-action di ONE PIECE

Il 31 agosto su Netflix farà il suo debutto il tanto atteso adattamento live-action di ONE PIECE, la cui prima stagione stagione è composta da 8 episodi. Lo show è guidato da Matt Owens e Steve Maeda, e adatterà la Saga del Mare Orientale, l'arco narrativo che che segna l'inizio del viaggio dei Mugiwara er introduce molti dei personaggi principali dell'opera di Eiichiro Oda (incluso Mihawk).

Nel cast di One Piece troviamo anche Inaki Godoy, Emily Rudd, Taz Skylar, Jacob Romero, Peter Gadiot, Jeff Ward, Vincent Regan (Garp), McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Langley Kirwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Morgan Davies e Ian McShane come narratore della storia.