One Piece, Eiichiro Oda lascia un nuovo indizio sulla madre di Cappello di Paglia

Il creatore di One Piece, il celebre Eiichiro Oda, ha rivelato nuovi dettagli segreti sulla mamma di Rufy, il protagonista meglio noto come "Cappello di Paglia".

In One Piece, la figura della madre di Rufy è avvolta nel mistero. A differenza del padre, Monkey D. Dragon, leader della Rivoluzione, di lei non si conosce quasi nulla. Tuttavia, Eiichiro Oda ha lasciato qualche indizio di recente, suggerendo che la donna potrebbe essere viva e forse persino già apparsa nella storia senza che i suoi fan se ne accorgessero.

One Piece: una madre mai vista (o forse sì)

Nel vastissimo universo di One Piece, dove le radici familiari spesso intrecciano i destini dei protagonisti, la figura materna di Monkey D. Rufy resta un'ombra evanescente. Mentre suo padre, il temuto e carismatico Dragon, guida la Rivoluzione contro il Governo Mondiale, la madre di Rufy non ha mai avuto un volto, né un nome, né una storia. Tuttavia, non è del tutto assente: il creatore del manga, Eiichiro Oda, ha disseminato la serie di indizi sottili nei celeberrimi SBS - le sezioni di domande e risposte inserite nei volumi - lasciando recentemente intendere che la donna potrebbe essere viva e perfino già apparsa nel manga. "Credo sia viva. Me la immagino tosta, una donna dal viso severo, una madre vera, niente a che vedere con personaggi come Shakky," ha dichiarato Oda in una di queste sessioni.

Il protagonista di One Piece

Una descrizione che ha scatenato la caccia all'identikit tra le comparse della saga. La teoria più bizzarra? Che la madre di Rufy possa essere addirittura Crocodile, sulla base di misteriosi legami con Ivankov e segreti non ancora rivelati. Suggestivo? Forse. Verosimile? Difficile. Ma One Piece ci ha abituati a colpi di scena ben più audaci.

Non è un caso, forse, che Rufy sia cresciuto tra banditi di montagna, lontano da genitori ingombranti. Oda ha più volte lasciato intendere che, nell'universo narrativo che ha creato, la presenza di una figura materna sarebbe l'antitesi dell'avventura. In un mondo dove diventare pirata significa staccarsi da ogni radice, perdere la madre è quasi una condizione necessaria per partire davvero. Non a caso, anche molti altri membri della ciurma di Luffy hanno storie segnate da abbandoni o perdite. Eppure, la totale assenza di una madre accresce il fascino del mistero: chi era? Che ruolo ha avuto nella nascita (e forse nella missione) di Rufy? C'è chi ipotizza legami con Gol D. Roger, vista la somiglianza fisica e il carisma innato del ragazzo. Finché Oda non deciderà di mostrarcela davvero - se mai lo farà - la madre di Cappello di Paglia continuerà ad abitare le teorie dei fan come una figura mitica, sfuggente, ma potentemente evocativa.