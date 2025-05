One Piece: l’action game itinerante sbarca in Italia, ecco dove

Arriva anche in Italia l'Action game itinerante di One Piece organizzato da Toei Animation Europe con il coordinamento di The Kom che ha acquisito la licenza per il tour nei centri.

L'universo di One Piece, uno degli anime più amati al mondo, è pronto a conquistare anche l'Italia con un'esperienza immersiva pensata per tutte le età. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno in Francia, debutta anche nel nostro Paese l'action game itinerante di One Piece, un grande evento organizzato da Toei Animation Europe in collaborazione con The Kom, che ha acquisito la licenza per il tour italiano.

One Piece l'action game in Italia

A partire dal 3 maggio, il tour farà tappa in sette centri commerciali Klepierre sparsi sul territorio nazionale, trasformandoli per nove giorni ciascuno in veri e propri spazi tematici dedicati all'universo dei pirati più famosi dell'animazione giapponese. Le città coinvolte saranno Torino, Venezia, Bologna, Monza, Caserta, Roma e Lonato, coprendo buona parte dello stivale e offrendo così a tantissimi fan la possibilità di partecipare.

Il protagonista di One Piece

L'action game itinerante è pensato per intrattenere un pubblico trasversale: bambini, ragazzi e adulti potranno cimentarsi in una serie di giochi, sfide e attività interattive ispirate alle avventure di Rufy e della ciurma di Cappello di Paglia. Sarà possibile immergersi nell'atmosfera dell'anime grazie a una grande struttura-gioco tematizzata che promette divertimento, energia e coinvolgimento.

Ogni tappa durerà nove giorni e sarà caratterizzata da un ricco programma di iniziative che animerà le gallerie dei centri commerciali: si potrà esplorare il mondo di One Piece, affrontare prove ispirate alle isole e ai nemici più iconici dell'opera di Eiichirō Oda e collezionare gadget esclusivi. Non mancherà inoltre la partecipazione dei più importanti licenziatari ufficiali del brand, tra cui Cicaboom, LNS Trade, Bandai Namco e molti altri, che accompagneranno il tour con prodotti, stand e attività esclusive.

Ecco tutte le tappe del tour italiano di One Piece:

3-11 maggio - Le Gru, Torino

- Le Gru, 24 maggio-1 giugno - Nave de Vero, Venezia

- Nave de Vero, 7-15 giugno - Gran Reno, Bologna

- Gran Reno, 21-29 giugno - Globo, Monza

- Globo, 2-10 agosto - Campania, Caserta

- Campania, 6-14 settembre - Romaest, Roma

- Romaest, 20-28 settembre - Il Leone, Lonato

L'iniziativa rappresenta un'occasione speciale per vivere l'anime in modo attivo, all'interno di un format itinerante capace di portare la magia di One Piece direttamente a contatto con il pubblico, nei luoghi del quotidiano. Un modo originale per far scoprire (o riscoprire) l'opera.