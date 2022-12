ONE PIECE FILM: RED, il lungometraggio animato campione d'incassi da oggi al cinema in versione doppiata

Arriva oggi al cinema in versione doppiata ONE PIECE FILM: RED, la nuova pellicola di successo ambientata nel mondo di ONE PIECE e diretta da Goro Taniguchi.

Finalmente ci siamo: l'attesissimo ONE PIECE FILM: RED arriva nei cinema italiani a partire da oggi grazie ad Anime Factory.

Il 1 dicembre 2022 è il giorno scelto per il debutto di One Piece Film: Red nei cinema italiani, o almeno per la sua versione doppiata. Il 7 e 8 novembre si sono tenute le anteprime OV con sottotitoli in italiano che hanno riscosso un grandissimo successo, richiamando in sala migliaia di fan.

One Piece Film: Red, una scena del film

I fan dei Pirati di Cappello di Paglia e gli altri iconici personaggi creati da Eiichiro Oda ritroveranno i loro beniamini sul grande schermo, con le storiche voci italiane della serie animata - da Emanuela Pacotto (Nami) a Lorenzo Scattorin (Sanji), da Luca Bottale (Usopp) a Patrizio Prata (Zoro) - e tante novità, e con una direzione del doppiaggio a cura di Renato Novara (doppiatore di Luffy).

Di cosa parla ONE PIECE FILM: RED?

ONE PIECE FILM: RED è il quindicesimo lungometraggio animato ambientato nel mondo di ONE PIECE, e vede tra le sue figure centrali uno dei personaggi più amati dell'opera di Eiichiro Oda, Shanks il Rosso.

In questo film, gli spettatori faranno infatti la conoscenza di Uta (doppiata in originale da Kaori Azuka, mentre le esibizioni canore sono della cantante Ado), un nuovo personaggio che ha un legame particolare sia con il mentore del nostro protagonista, che con Luffy stesso.

Come si legge nella sinossi ufficiale fornita da Anime Factory: "Uta, la cantante più amata del mondo, la cui voce è stata definita 'ultraterrena', è famosa anche perché nasconde la sua vera identità ed un altro segreto: Uta è la figlia di Shanks! Per la prima volta in assoluto, lei ha deciso di svelare il suo volto al mondo durante un concerto dal vivo! L'arena del concerto, che si tiene sull'isola di Elegia, si riempie di tutti i suoi fan, compresi famigerati pirati, esponenti della Marina e i Pirati di Cappello di Paglia guidati da Luffy, tutti decisi a godersi questa performance canora attesissima. Il concerto inizia ed il pubblico scopre che l'eccezionale potere della voce di Uta nasconde un pericolo che potrebbe cambiare il mondo. Toccherà quindi a Luffy e a Shanks mettersi in azione. Tra tanti colpi di scena, la battaglia per la libertà sta per avere inizio...".

Un successo planetario

One Piece Film: Red, un'immagine del film animato

Fin dal suo arrivo nelle sale giapponesi, è stato chiaro che ONE PIECE FILM: RED avrebbe riscosso un enorme successo, non solo nella terra del Sol Levante, dove ha fatto registrare cifre stratosferiche al suo debutto (ONE PIECE FILM: RED ha dominato il boxoffice giapponese), ma anche nel resto del mondo. E così è stato.

Ogni proiezione della pellicola ha attirato a se tantissimi spettatori, (anche qui in Italia le anteprime in lingua originale di ONE PIECE: FILM RED sono andate alla grande) e il film ha ottenuto un ottimo punteggio per CinemaScore.

One Piece film: RED, svelato il punteggio della pellicola per CinemaScore

Ma perché tanto interesse nei confronti di RED (oltre, ovviamente, al fatto che si tratta di ONE PIECE, e già questo vale da solo il biglietto)?

Data anche la scarsità di informazioni che abbiamo avuto sul conto di Shanks nel corso degli anni, è comprensibile che i fan si siano riversati nelle sale per cercare di carpire qualche dettaglio in più su uno dei personaggi chiave della storia, ma non sono da sottovalutare gli altri elementi che rendono RED una visione decisamente appetibile: dalla regia di Goro Taniguchi (che aveva già lavorato alla serie animata di ONE PIECE) alla sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Gold - Il film), al character design di Masayuki Sato (anche direttore dell'animazione), per non parlare di tutti gli altri elementi che rendono RED un'esperienza cinematografica unica (animazioni, personaggi, musica...).

Insomma, ONE PIECE FILM: RED è una grande festa per i fan di ONE PIECE, e un appuntamento imperdibile per chi segue da anni Luffy e i suoi (ma anche per chi vuol semplicemente godersi un grande spettacolo ricco di musica, colori ed emozioni).

E voi, siete pronti a salpare per una nuova, grande avventura?

Scoprite le sale disponibili e acquistate subito il vostro biglietto.