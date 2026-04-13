One Piece, lo studio WIT che sta realizzando il remake, chiede scusa per aver usato l'IA su alcuni lavori

Nel mondo dell'animazione, dove ogni frame è il risultato di mani, tempo e visione, basta un dettaglio fuori posto per incrinare la fiducia del pubblico. Ed è proprio da una crepa apparentemente tecnica che si è aperta una discussione molto più ampia sul futuro creativo del settore.

WIT Studio ha ammesso ufficialmente l'uso di IA in un anime collegato e si scusa pubblicamente. La polemica riaccende il dibattito sull'intelligenza artificiale nell'animazione, proprio mentre cresce l'attesa per il remake di One Piece, uno dei suoi lavori più attesi.

Il caso WIT Studio: scuse ufficiali e intervento immediato

Il nome di One Piece continua a generare aspettative altissime, soprattutto da quando è stato annunciato il remake affidato a WIT Studio. Tuttavia, mentre i fan attendono novità sul progetto, l'attenzione si è improvvisamente spostata su una controversia che ha poco a che fare con pirati e Grand Line, ma molto con il futuro dell'industria.

One Piece, una scena

Lo studio ha infatti rilasciato una dichiarazione ufficiale per scusarsi dopo aver confermato l'utilizzo di intelligenza artificiale generativa in una delle sue produzioni recenti, nello specifico Ascendance of a Bookworm Part 3. L'intervento è arrivato in seguito a segnalazioni anonime da parte del pubblico, che hanno spinto il team a verificare l'accaduto. L'indagine interna ha rivelato che alcune sequenze dell'opening contenevano elementi realizzati tramite AI.

La risposta dello studio è stata rapida e, almeno nelle intenzioni, netta: eliminare il materiale incriminato e sostituirlo con artwork realizzato da artisti umani. Una scelta che non è solo tecnica, ma simbolica, perché riafferma una linea editoriale precisa. WIT Studio ha infatti chiarito di non approvare l'uso dell'intelligenza artificiale generativa nei propri progetti, attribuendo l'incidente a una comunicazione interna inefficace tra i team di produzione.

Nel frattempo, è stato avviato un processo di revisione per correggere l'opening e ripresentarlo in una versione "completa" e conforme agli standard dichiarati. Non è stata ancora comunicata una data ufficiale, ma l'operazione appare prioritaria, anche per contenere l'impatto reputazionale di una vicenda che ha rapidamente fatto il giro della community.

IA e animazione: una tensione sempre più evidente

L'episodio non è isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio in cui l'intelligenza artificiale sta diventando un tema divisivo per l'intera industria dell'animazione. Da un lato, le nuove tecnologie promettono di velocizzare processi produttivi spesso estenuanti; dall'altro, sollevano interrogativi profondi su creatività, diritti e sostenibilità del lavoro artistico.

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Molti professionisti del settore guardano con sospetto a queste soluzioni, temendo che possano essere utilizzate come scorciatoie in un ambiente già segnato da ritmi serrati e compensi spesso inadeguati. L'idea che l'AI possa sostituire - anche solo in parte - il lavoro umano non è percepita come un'evoluzione neutra, ma come una possibile erosione del valore artistico.

La posizione presa da WIT Studio assume un peso specifico importante. Ammettere l'errore e intervenire pubblicamente significa riconoscere la sensibilità del tema e la necessità di mantenere un dialogo trasparente con il pubblico. Ma significa anche evidenziare quanto il confine tra innovazione e compromesso sia ancora fragile.

La vicenda arriva in un momento particolarmente delicato, con l'industria anime in piena espansione globale e sempre più sotto pressione per produrre contenuti in tempi ridotti. In questo contesto, la tentazione di affidarsi a strumenti automatizzati è concreta, ma ogni scelta ha un prezzo, soprattutto quando si parla di fiducia.

Per i fan di One Piece, la speranza è che il remake riesca a mantenere intatta quella cura artigianale che ha reso il franchise un punto di riferimento. Per l'industria, invece, questa potrebbe essere una tappa decisiva in un confronto destinato a ridefinire il significato stesso di "animazione".