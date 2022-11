One Piece film: RED, svelato il punteggio della pellicola per CinemaScore

One Piece Film: Red ha conquistato il Giappone, Lucca Comics & Games, e ora si prepara a fare lo stesso anche nel resto del mondo. E negli Stati Uniti l'ultimo lungometraggio ambientato nel mondo ideato da Eiichiro Oda sembra già essere partito con il piede giusto, dato che ha guadagnato un punteggio altissimo per CinemaScore.

La pellicola diretta da Goro Taniguchi ha finalmente avuto la sua premiere nordamericana, come riporta anche Comicbook, dove il pubblico è stato sondaggiato al termine della visione e ha potuto fornire i dati necessari per elaborare il celebre CinemaScore, che questa volta ha raggiunto un ottimo risultato.

"Abbiamo realizzato un sondaggio con gli spettatori di One Piece Film: Red stasera, e la pellicola ha ottenuto una A. Congratulazione @toeianimation! Lo andrete a vedere nel week-end? #CinemaScore" si legge nel tweet.

Per farvi capire più o meno come funziona il sistema di assegnazione dei punti, vi riportiamo le parole di Ed Mintz, il fondatore della compagnia: "A è solitamente un buon film, B la possiamo definire una via di mezzo, C sono abbastanza terribili. D e F sono riservati a quei film che non avrebbero proprio dovuto realizzare, o che sono stati pubblicizzati in maniera sbagliata e non hanno attirato il pubblico giusto".

One Piece Red, il film primo al box office giapponese con più di 2.25 miliardi di Yen

One Piece Film: Red è stato presentato in anteprima in Europa nel corso dell'ultima edizione di Lucca Comics & Games, e arriverà nelle sale dal 1 dicembre in versione doppiata, mentre in alcuni cinema sarà mostrato in versione originale con i sottotitoli in italiano il 7 e l'8 novembre.