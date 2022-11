One Piece Film: RED, un successo straordinario per le anteprime in lingua originale del film

Le anteprime in lingua originale di One Piece Film: RED, dal 1° dicembre al cinema con Anime Factory, hanno riscosso un successo semplicemente straordinario.

Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, è orgogliosa di annunciare il successo delle anteprime in lingua originale di One Piece Film: RED, diretto da Goro Taniguchi e prodotto da TOEI Animation. In Italia, dopo le anteprime in lingua originale, One Piece Film: RED uscirà al cinema il 1° dicembre 2022 distribuito da Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures.

L'attesissimo nuovo film basato sul manga dei record di Eiichiro Oda è sbarcato in sala anche in Italia in anteprima in lingua originale in oltre 200 sale cinematografiche il 7 e 8 novembre, realizzando un successo mai visto per una programmazione in giapponese sottotitolato di un film anime: oltre 392.000 € di box office e primo posto in classifica per due giorni consecutivi.

One Piece Il Film: Red, una scena del film

L'enorme ed inedito impegno di distribuzione per le anteprime in lingua originale dimostra ancora una volta l'incredibile attesa da parte dei fan di questo manga dei record, che è pronto a conquistare il pubblico del Bel Paese dopo aver raggiunto risultati di box office straordinari in Giappone e Francia. Il debutto in oltre 200 sale per un'anteprima in lingua originale è stato senza precedenti per un anime - la prima volta nella storia del mercato italiano - e dimostra come ci sia sempre più attenzione nei riguardi di un brand come One Piece, capace di conquistare l'attenzione di un pubblico sempre più ampio.

In Giappone la pellicola è a tutti gli effetti la più redditizia di sempre del franchise: ha superato il traguardo dei 18 miliardi di Yen (oltre 115 milioni di Euro) registrando così il miglior incasso anime del 2022, ottenendo il secondo miglior debutto della storia del cinema giapponese, diventando il sesto miglior anime ed entrando nella top ten dei migliori film di sempre. Il film ha ottenuto ottimi risultati anche al box office in Francia, con oltre un milione di spettatori accorsi al cinema a godersi il nuovo film di One Piece sul grande schermo.

One Piece Il Film: Red, un'immagine del film animato

Dopo il grande successo di pubblico delle anteprime in OV e della première nazionale al Lucca Comics & Games 2022, che ha visto la presenza del regista, del Character Designer e Direttore dell'animazione Masayuki Sato e dei produttori Hiroashi Shibata e Tomoya Yoshida, oltre alla partecipazione dei doppiatori Emanuela Pacotto e Renato Novara, anche direttore del doppiaggio del film, non resta ora che attendere l'uscita in sala il prossimo 1° dicembre in versione doppiata.

La sinossi di One Piece Film: Red recita: "Uta, la cantante più amata del mondo, la cui voce è stata definita "ultraterrena", è famosa anche perché nasconde la sua vera identità ed un altro segreto: Uta è la figlia di Shanks! Per la prima volta in assoluto, lei ha deciso di svelare il suo volto al mondo durante un concerto dal vivo! L'arena del concerto, che si tiene sull'isola di Elegia, si riempie di tutti i suoi fan, compresi famigerati pirati, esponenti della Marina e i Pirati di Cappello di Paglia guidati da Luffy, tutti decisi a godersi questa performance canora attesissima. Il concerto inizia ed il pubblico scopre che l'eccezionale potere della voce di Uta nasconde un pericolo che potrebbe cambiare il mondo. Toccherà quindi a Luffy e a Shanks mettersi in azione. Tra tanti colpi di scena, la battaglia per la libertà sta per avere inizio..."