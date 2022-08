One Piece Red, il film primo al box office giapponese con più di 2.25 miliardi di Yen

Il nuovo filmdedicato a Shanks il Rosso, One Piece Red, ha conquistato il botteghino giapponese con grandi incassi fin dal suo debutto.

È finalmente approdato nei cinema giapponesi One Piece Red, l'attesissimo film dedicato a uno dei personaggi più amati del manga di Eiichiro Oda: Shanks il Rosso. Il progetto ha avuto un debutto stratosferico, posizionandosi primo in classifica e guadagnando già più 2.25 miliardi di Yen.

Ogni film legato a un'opera amata quanto One Piece - canon o meno che possa essere in relazione alla storia principale - viene sempre accolto con un misto di scetticismo e trepidazione dai fan, specialmente quando promette di rivelare nuove informazioni su un personaggio che, fin dall'inizio dell'opera di Eiichiro Oda, ci ha accompagnato assieme agli altri protagonisti, ma che a 25 anni di distanza continua ad essere avvolto nel mistero.

Stiamo parlando, ovviamente, di Shanks il Rosso, uno dei quattro Imperatori del Mare, e mentore del protagonista di One Piece Monkey D. Luffy. E scoprire, ad esempio, che Shanks ha una figlia, come viene rivelato nei trailer di One Piece Red - Il Film... Beh, è qualcosa che potrebbe intimidire alcuni appassionati.

Eppure, non sembra essere stato intimidito da nulla il pubblico che si è già recato al cinema in Giappone, dove il film ha esordito lo scorso 6 agosto, portandosi a casa nel solo week-end di apertura ben 2.54 miliardi di Yen (circa 16.7 milioni di dollari) con 1.58 milioni di biglietti venduti, e classificandosi al primo posto del botteghino nazionale.

In più, fa notare AnimeNewsNetwork, il lungometraggio ha guadagnato il 78% in più nei primi due giorni d'apertura di quanto fatto dalla precedente pellicola, One Piece Stampede, nei suoi primi tre.

One Piece Red arriverà in autunno nelle sale italiane.