One Piece batte un (altro) Guinness World Records e questa volta è merito degli attori della serie

One Piece ha appena conquistato un altro Guinness World Records, aggiungendo un capitolo storico alla sua collezione di successi. Con la serie live-action in arrivo su Netflix, la saga giapponese continua a far parlare di sé, mentre i fan si preparano a scoprire nuovi modi per celebrarla.

One Piece: un successo che non si ferma mai

Da quasi trent'anni, One Piece è una delle saghe più influenti e amate al mondo, tanto da detenere numerosi Guinness World Records. L'ultimo traguardo raggiunto dalla celebre serie anime e manga è stato proprio il record per il maggior numero di persone con il cappello di paglia in un solo luogo, conquistato durante l'Osaka Anime Expo. I protagonisti della serie live-action su Netflix, tra cui Mackenyu, Emily Rudd e Jacob Romero, erano presenti all'evento e hanno contribuito a raccogliere il caloroso supporto dei fan per battere questo record.

Una conquista che si aggiunge ad altre già ottenute, come il primato per il maggior numero di DVD mai rilasciati da un programma TV e quello per le vendite record di copie di un fumetto. Con oltre 20.000 pezzi, One Piece vanta anche il record della più grande collezione di memorabilia, facendo così un nuovo passo nell'immensa storia della sua popolarità.

Mentre il franchise continua a segnare traguardi, i fan sono in attesa della seconda stagione della serie live-action di One Piece su Netflix, che non ha ancora una data ufficiale di uscita. Tuttavia, un nuovo aggiornamento è previsto per maggio durante l'evento Tudum di Netflix, dove potrebbero arrivare dettagli esclusivi sulla nuova stagione. Molti interrogativi rimangono, come la forma che prenderà Tony Tony Chopper nell'adattamento live-action, ma con la crescente popolarità della serie, è facile immaginare che nuovi record siano dietro l'angolo.