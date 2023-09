ONE PIECE, il doppiatore di Dragon Ball demolisce la serie Netflix: 'Davvero terribile'

Il doppiatore ha espresso la sua opinione sul remake in live-action, affermando che Hollywood non ha imparato nulla da Dragonball Evolution.

Dopo le recensioni positive e l'ottima accoglienza da parte del pubblico è arrivato subito il rinnovo di One Piece per una Stagione 2, ma sono arrivate anche le opinione decisamente più critiche sull'operazione e una arriva da un noto doppiatore di Dragon Ball.

Sean Schemmel, voce inglese di Goku nell'anime, ha ammesso di non essere rimasto impressionato da One Piece e che Hollywood non ha imparato la lezione da Dragonball Evolution.

"È sempre strano perché ho una visione da insider e ho visto Hollywood cercare di capire gli anime per tutta la mia carriera, e ancora non li hanno capiti. Non lo capisci finché non li vedi, e non sono del tutto sicuro che gli anime si tradurranno mai bene in live-action. Non ne sono del tutto convinto", ha spiegato Schemmel.

Parlando di One Piece nello specifico: "Ho visto solo una parte del live-action di 'One Piece' e francamente penso sia davvero terribile. Anche il live-action di 'Dragon Ball Z' (2009) era terribile ma per motivi diversi. Lì avevano cambiato regista a metà lavorazione, prima ancora di iniziare le riprese. È interessante notare come Hollywood abbia cercato di aggrapparsi a questa storia e di entrare in quel settore... Come personaggio pubblico, mi sento molto nervoso anche solo a dire: 'Non mi è piaciuto molto il live-action di One Piece'. Non è necessariamente colpa della troupe e del cast".

Nonostante questa opinione piuttosto solida, Schemmel è sempre disposto a cambiare idea qualora dovesse arrivare un prodotto meritevole:

"Una volta che hai una persona del genere [un fan] alla guida di qualcosa, ti porta a dire: 'abbiamo la persona giusta al posto giusto'. Gli anime possono diventare buoni live-action? Non sono ancora convinto, ma potrei sicuramente sbagliarmi", ha rivelato l'attore.