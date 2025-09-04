One Piece torna su Mediaset Italia 2 da settembre doppiato in italiano. Dove eravamo rimasti?

Tra pochi giorni torna su Mediaset Italia 2 l'anime di One Piece doppiato in italiano. I nuovi episodi ci riporteranno al fianco della ciurma di Rufy impegnata a salvare Sanji dalle grinfie di Big Mom

Una scena di One Piece
NOTIZIA di 04/09/2025

Dopo mesi di attesa, i fan italiani di One Piece possono finalmente tornare a vivere le avventure della ciurma di Cappello di Paglia con le voci storiche del doppiaggio nostrano. Dal 15 settembre 2025, in prima serata, Mediaset Italia 2 trasmetterà gli episodi inediti.

One Piece: il ritorno dell'anime doppiato in italiano

Gli episodi in arrivo porteranno sul piccolo schermo uno degli archi narrativi più amati e complessi di One Piece: Whole Cake Island. Qui, Monkey D. Rufy e compagni si ritrovano a fronteggiare l'Imperatrice Big Mom, colosso del Nuovo Mondo, in una vicenda che mescola tensioni familiari e combattimenti spettacolari.

Il cuore della trama ruota intorno a Sanji, intrappolato in un matrimonio combinato con Charlotte Pudding, figlia della temibile sovrana. Per liberarlo, la ciurma si infiltra nel territorio nemico, affrontando tradimenti, alleanze fragili e un esercito di avversari pronti a difendere la loro imperatrice. Questo arco non solo regala scontri memorabili, ma scava nelle origini tormentate del giovane cuoco, rivelando il peso del suo retaggio e dei conflitti con la famiglia Vinsmoke.

In Italia, l'ultimo episodio trasmesso risaliva a luglio 2025 e segnava il numero 889. Il ritorno sulla programmazione televisiva segna quindi una tappa significativa, che riallinea il pubblico nostrano a una delle fasi più dense della saga. L'appuntamento è fissato ogni settimana alle 21:20 su Mediaset Italia 2, con un palinsesto pensato per riportare i fan nel vivo della rotta verso il Nuovo Mondo.

One Piece, la bandiera di Cappello di Paglia sta scatenando l'ira del governo indonesiano One Piece, la bandiera di Cappello di Paglia sta scatenando l'ira del governo indonesiano

Dall'eredità di Oda al fenomeno globale

Creato e illustrato da Eiichiro Oda, One Piece nasce nel 1997 sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump e da allora non ha mai interrotto la sua corsa. In Italia, il manga è pubblicato da Star Comics, mentre i capitoli più recenti sono disponibili in simultanea alla release giapponese tramite la piattaforma Manga PLUS. L'anime, prodotto da Toei Animation, è in onda in Giappone dal 1999 senza pause e oggi sta adattando l'arco di Egghead, confermando una continuità narrativa unica nel panorama degli shōnen.

Oltre alle trasmissioni televisive, in Italia la saga è disponibile anche in streaming su Prime Video, Netflix e Crunchyroll, quest'ultima con sottotitoli e visione premium. Il fenomeno One Piece non si limita però all'animazione: videogiochi, merchandising, film animati e soprattutto la serie live-action prodotta da Netflix - lanciata nell'agosto 2023 - hanno consolidato la sua presenza nell'immaginario collettivo.

Con la seconda stagione live-action in arrivo e il ritorno del doppiaggio televisivo, l'universo creato da Oda continua a dimostrare la sua capacità di rinnovarsi, intrecciando nuove generazioni di spettatori e mantenendo viva una delle epopee più longeve e seguite al mondo.