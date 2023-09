ONE PIECE, sentite il cast del live-action con le voci dei doppiatori originali dell'anime (VIDEO)

Curiosi di sentire che effetto fanno i Mugiwara in versione live-action con le voci dei doppiatori gapponesi dell'anime di ONE PIECE? Netflix ha il video perfetto per voi.

Il live-action di ONE PIECE è approdato su Netflix, e tra le opzioni audio è possibile anche trovare la lingua giapponese, che come annunciato in precedenza, prevede la presenza dei doppiatori originali dell'anime per i Mugiwara. E se eravate curiosi di scoprire come fosse l'effetto finale, la piattaforma ha condiviso il video che fa per voi.

Da Mugiwara a Mugiwara

Ora che il live-action di ONE PIECE ha fatto il suo trionfale debutto su Netflix, è possibile fruire dello show come meglio si crede... Anche in audio giapponese, che potrebbe essere la scelta prediletta per i più nostalgici, dato che vede Mayumi Tanaka e gli altri doppiatori dell'anime prestare la propria voce ai Mugiwara.

Ma che effetto fa? Si abbinano bene le voci dei ragazzi con quelle dei doppiatori storici? Giudicate voi da questo video.

Il live-action di ONE PIECE

Composto da una prima stagione di 8 episodi, il live-action racconta le avventure dei Mugiwara nel corso della Saga del Mare Orientale, pur con qualche cambiamento rispetto al manga di ONE PIECE.

"ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun'altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l'equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione" recita la sinossi ufficiale di One Piece.

E voi, avete cliccato sul tasto play?