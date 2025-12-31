One Piece, l'attore di Zoro sostiene il gioco di carte del manga partecipando anche ai tornei

Mackenyu, interprete di Roronoa Zoro nel live-action di One Piece, non solo incarna il celebre spadaccino, ma è anche un appassionato del One Piece Card Game, dimostrando abilità sorprendenti e coinvolgendo assistenti di Eiichiro Oda in competizioni agguerrite.

Zoro tra spade e carte

Mackenyu non si limita a interpretare il coraggioso Roronoa Zoro nel live-action di One Piece firmato da Netflix, ma ha sviluppato una vera e propria ossessione per il One Piece Card Game, lanciato nel 2022. Il gioco trasporta eroi e villain della Grand Line su carte da collezione e strategia, e l'attore giapponese si è distinto tanto da giocare regolarmente con gli assistenti di Eiichiro Oda, il creatore di One Piece.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al più recente torneo, Mackenyu si è classificato ottavo su 366 partecipanti, dimostrando che la sua dedizione alla saga non è solo scenica: "È incredibile quanto divertente sia questo gioco. Giocare con il team di Oda è stato un sogno", ha condiviso sui social.

Il suo entusiasmo ha contagiato anche i compagni di set, come Inaki Godoy, Emily Rudd, Taz Skyler e Jacob Romero Gibson, che ammirano la sua competenza strategica nel gioco di carte e l'impegno nel rendere Zoro credibile. La sua preparazione va oltre le spade e i combattimenti coreografati: conoscere ogni dettaglio del franchise, dai combattimenti ai piccoli rituali dei personaggi, gli permette di vivere Zoro in ogni scena, rendendo la performance più autentica e sfaccettata.

La seconda stagione e la rotta della ciurma di Cappello di Paglia

La nuova stagione live-action non entrerà subito nell'Arco di Alabasta, ma esplorerà comunque ambientazioni iconiche come Whiskey Peak, Reverse Mountain, Drum Island, Loguetown e Little Garden. Zoro affronterà nemici noti come Wapol, Buggy, Mr. 3 e persino Monkey D. Luffy, cercando riscatto dopo la battaglia contro Mihawk nella prima stagione.

One Piece: una foto della serie live-action

Con la terza stagione già in produzione e la piena trasposizione dell'Arco di Alabasta all'orizzonte, i fan potranno seguire Mackenyu tra schermaglie sul set e partite di carte fuori dal palco, rendendo la sua esperienza un ponte tra la realtà e il cuore del shonen.

Parallelamente, l'anime originale cambierà ritmo nel 2026, passando a uscite bisettimanali, mentre i Cappello di Paglia si preparano a esplorare Elbaph, la terra dei giganti. La popolarità globale della saga rende ogni novità un evento: l'attenzione verso la fedeltà dei luoghi e dei combattimenti, unita alla passione genuina di Mackenyu, mostra come l'amore per One Piece possa manifestarsi sia davanti che dietro la macchina da presa, creando un'esperienza unica per attori e spettatori.