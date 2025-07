One Piece, l'attore che interpreterà Mr.3 nel live-action anticipa la seconda stagione: "Sarà spaventosa"

L'attore David Dastmalchian, interprete di Mr. 3 nella seconda stagione live-action di One Piece, preannuncia un tono più cupo e crudo per la serie Netflix.

Il mondo colorato e avventuroso di One Piece sta per tingersi di tinte più fosche. Con l'arrivo della seconda stagione nel 2026, il live-action di casa Netflix promette di cambiare marcia. A raccontarlo è David Dastmalchian, nuovo volto del perfido Mr. 3, che dal San Diego Comic-Con 2025 ha svelato qualche dettaglio.

David Dastmalchian anticipa la svolta dark di One Piece 2

Dimenticate la leggerezza della prima stagione: la rotta di One Piece sta virando verso acque più torbide. A confermarlo è David Dastmalchian, che nella seconda stagione presterà corpo e malizia al subdolo Mr. 3, alias Galdino.

La locandina di One Piece

Durante un'intervista al San Diego Comic-Con, l'attore ha condiviso con entusiasmo l'atmosfera che si respirerà nei nuovi episodi: "È spaventosa, in un modo che la prima stagione non era. Molto violenta. Con visuali incredibili". Parole che trovano eco tra i fan di lungo corso: la serie live-action si avvicina infatti all'arco narrativo di Arabasta, uno dei segmenti più intensi e brutali dell'intera saga, che culmina nello scontro con il temibile Mr. 0.

Il teatro di questi eventi sarà Little Garden, un'isola apparentemente preistorica ma piena di insidie, dove i Pirati di Cappello di Paglia incontreranno avversari temibili e morali sempre più sfumate. Dastmalchian, volto noto del cinema horror grazie a titoli come Late Night with the Devil, sembra perfetto per incarnare la malizia ambigua del suo personaggio.

"È così folle. One Piece è importantissimo a casa mia. Mio figlio ha letto ogni manga, abbiamo visto tutto l'anime. E la serie live-action è realizzata con un rispetto profondo per le idee originali di Eiichiro Oda", ha raccontato.

Tra reverenza e rischio: il peso di interpretare un'icona

Non è solo un ruolo, ma una vera e propria responsabilità quella che David Dastmalchian si è caricato sulle spalle. Mr. 3, con il suo ingegno, le sue trappole di cera e la sua teatralità grottesca, è uno dei personaggi più emblematici del primo grande salto di tono della serie. E l'attore ne è pienamente consapevole: "Sono davvero emozionato, ma anche nervoso, perché quando interpreto personaggi così speciali, che occupano un posto importante nel cuore delle persone, voglio essere certo di rendergli giustizia". Per cercare di replicare con cura le atmosfere del manga, stavolta il team ha ricostruito il mondo di One Piece nelle location sudafricane, già lodate per la loro aderenza visivalodate per la loro aderenza visiva e immaginifica alla controparte cartacea.

Sanji nel live-action di One Piece

Nel 2026, la ciurma di Luffy accoglierà anche Tony Tony Chopper, realizzato in CGI, e il pubblico potrà assistere al punto di svolta che trasformerà l'epopea piratesca in qualcosa di più profondo. Una storia che cresce con i suoi spettatori, mantenendo salda la rotta verso il tesoro più prezioso: l'immaginazione.