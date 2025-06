One Piece, arrivano i Labubu di Rufy e la sua ciurma in edizione limitata, sono già sold-out

I Labubu, creaturine nate dall'immaginazione dell'illustratore Kasing Lung, stanno conquistando il mondo tra aste da capogiro e collaborazioni anime. Adesso la collezione THE MONSTERS X One Piece è già sold out. Questi mostriciattoli diventano sempre più icone pop, e il mercato non accenna a fermarsi.

Labubu-mania: dal collezionismo d'élite all'anime crossover con One Piece

Dimenticate i soliti pupazzi da collezione: i Labubu sono ufficialmente entrati nell'Olimpo degli oggetti di culto. Con le loro zanne affilate, le orecchie appuntite e l'inconfondibile ghigno malizioso, queste creature partorite dalla mente dell'artista hongkonghese Kasing Lung si stanno trasformando da semplici charm da borsa in veri e propri status symbol. La conferma? Un rarissimo Labubu di prima generazione, color verde menta e alto 131 centimetri, è stato venduto per l'incredibile cifra di 1,08 milioni di yuan - circa 150.000 dollari - nel corso di un'asta ospitata dalla Yongle International Auction a Pechino, solitamente riservata a gioielli e arte contemporanea. "Congratulazioni all'acquirente online per aver conquistato l'unico esemplare esistente al mondo", ha dichiarato il banditore durante l'evento.

Ma non si tratta di un caso isolato: alla stessa asta sono stati messi in palio 48 esemplari di Labubu, tra cui uno marrone da 160 centimetri battuto a oltre 114.000 dollari. Solo 15 copie simili esistono al mondo. E mentre i modelli più esclusivi si aggiudicano cifre da capogiro, gli altri non sono certo da sottovalutare: anche i pezzi più "accessibili" hanno superato i mille dollari, segno che la febbre Labubu è ben lontana dal placarsi. A contribuire all'esplosione globale di questo fenomeno, anche il supporto di Lisa, star thailandese dei BLACKPINK, che ne ha fatto un personale feticcio social.

E se l'élite collezionistica fa incetta di esemplari rari, il grande pubblico si è innamorato di una collezione che unisce due mondi pop potentissimi: Labubu e One Piece. Pop Mart, il colosso cinese dei giocattoli che ha reso celebri i Labubu a livello globale, ha lanciato THE MONSTERS X One Piece Series Figurines, linea adorabile in cui Rufy e la sua ciurma vengono reimmaginati come mostriciattoli dallo sguardo furbo e l'estetica grottesca. Ogni pezzo veniva venduto a 18,99 dollari, ma la collezione è già andata a ruba. Sul sito di Pop Mart è possibile iscriversi per ricevere notifiche sul ritorno in stock, ma per ora l'attesa è l'unica opzione.

Al momento non esistono altre collaborazioni ufficiali tra Labubu e franchise anime, ma i segnali sono chiari: la domanda è talmente alta che una nuova ondata di crossover - magari con Pokémon, Naruto o Demon Slayer - appare solo questione di tempo. I Labubus, nati come figure da nicchia, sono ormai parte integrante dell'immaginario pop globale, con un piede nel mondo dell'arte contemporanea e l'altro ben piantato nel cuore dell'animazione giapponese.