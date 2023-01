ONE PIECE supera Stranger Things tra gli show più visti del 2022 per TV Time: scoprite la classifica

Il 2022 è stato sicuramente un anno ricco di sorprese, ma vi aspettavate che ONE PIECE scavalcasse Stranger Things come show più visto?

25 anni e non sentirli: ONE PIECE continua a far sognare generazioni intere, e nel 2022 l'anime è riuscito a scavalcare anche una serie popolare e mainstream come Stranger Things nella classifica degli show più visti dell'anno secondo TV Time.

Il celebre social dedicato alla condivisione delle proprie passioni cinematografiche e televisive ha infatti condiviso via Twitter alcuni interessanti dati sull'anno appena passato, inclusi gli show più seguiti dai suoi utenti.

E se ci si potrebbe stupire che non vi sia Mercoledì in lista, c'è anche chi, forse, si stupirà ancora di più nel vedere come ONE PIECE abbia scavalcato Stranger Things e si sia aggiudicato il primo posto in classifica.

"Sappiamo che state ancora aspettando il nostro Rwind, e apprezziamo la vostra pazienza (vi abbiamo detto che abbiamo dati di milioni di utenti da analizzare?). Nel frattempo, diamo un'occhiata alla statistiche globali, partendo dagli show più visti del 2022".

1) One Piece 2) Stranger Things 3) Grey's Anatomy 4) The Office 5) House of the Dragon 6) The Walking Dead

In realtà, i fan di ONE PIECE e in generale gli appassionati di anime e manga sanno quanto sia intramontabile l'opera di Eiichiro Oda, e il suo adattamento animato continua ad accompagnarci settimanalmente e ad essere fedelmente seguito da moltissimi spettatori (nonostante qualche lamentela qui e lì su come sia realizzato), quindi è facile, alla fine, capire il perché del suo primo posto. E pensate il furore che farà il live-action quando arriverà su Netflix!

ONE PIECE, il live-action Netflix si mostra nel primo video dal set della serie; new entry nel cast

Intanto, sempre TV Time ha condiviso ulteriori statistiche, questa volta dedicate ai personaggi, e guardate chi troviamo ai primi posti...

"I top character del 2022! Mercoledì ha detto 'Vi ignorerò, vi pesterò il cuore e metterò prima i miei bisogni e le mie necessità' e tutti hanno risposto 'Sì, okay, la adoriamo'".

Sì, per prima c'è proprio Mercoledì Addams, seguita dalla Eleven di Stranger Things e poi da lui, il protagonista di ONE PIECE, Monkey D. Luffy.

Strano non vi sia uno dei personaggi più amati dal pubblico, Eddie Munson di Stranger Things, come nota anche TV Time...