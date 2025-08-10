One Piece 2: le scene più emozionanti del primo trailer, dal'apparizione di Nico Robin alla principessa Vivi

Il primo trailer ufficiale di One Piece 2 non ha solo annunciato che Netflix è già al lavoro sulla stagione 3, ma ha mostrato alcuni dei personaggi più attesi dei prossimi episodi

La seconda stagione di One Piece, l'adattamento live-action targato Netflix del celebra manga, ha finalmente dato in pasto ai suoi milioni di fan qualcosa in più di un semplice casting. In occasione del One Piece Day 2025 a Tokyo è stato mostrato il primo trailer ufficiale dei nuovi episodi, che non arriveranno su Netflix prima del 2026.

Cosa mostra il trailer di One Piece 2? Le scene più emozionanti

Se la ciurma dei Cappello di Paglia, nel manga, è arrivata solo ora a Elbaf, cosa ci fa un gigante nel trailer della nuova stagione? La risposta è semplice: One Piece - Verso la Rotta Maggiore (il titolo ufficiale della stagione 2) riunirà in sè più archi narrativi. Quando arriverà in streaming, gli spettatori viaggeranno attravero Loguetown, la Reverse Mountain, Whiskey Peak, Drum Island e faranno una capatina a Little Garden, proprio lì dove i protagonisti incontreranno per la prima volta Dorry e Brogy (il gigante che compare nella clip), i due capitani dei Pirati Giganti.

Ma c'è anche un'altra creatura di enormi dimensioni che terrorizzerà Nami e Usopp: si tratta di Laboon, la balena di Reverse Mountain. Nonostante la sua mole imponente, sarà proprio lei la prima "amica" dei Mugiwara all'inizio della Grand Line. E presto, grazie a Crocus, Luffy e compagni potranno anche scoprire la triste storia di Laboon: legata ai Pirati Rumbar, fu affidata al medico dei Pirati di Roger per via delle difficoltà della Grand Line. Da quel momento, la mastodontica creatura continua ad attendere il ritorno dei suoi amici, in particolare quello di Brook (che i lettori del manga naturalmente conoscono già), unico membro superstite dei Rumbar.

Il debutto di Nico Robin: un mistero che si svela

Settimo membro della ciurma pirata più famosa al mondo, Nico Robin ha cominciato la sua avventura nel manga sull'isola di Cactus (che viene mostrata anche nel trailer), quando era ancora il secondo membro più importante della Baroque Works, l'organizzazione criminale messa in piedi da Crocodile, che comparirà nella seconda stagione ma qui ancora opportunamente celato.

La prima clip ufficiale di One Piece 2 mostra finalmente Lera Abova con la famosissima mise bianca e viola, completa di cappello da cowboy, che ha caratterizzato la futura archeologa dei Mugiwara quando nella storia era ancora il braccio destro del villain principale. Un'apparizione da femme fatale per l'enigmatica Nico Robin, avvolta da una nuvola di petali rosa, materializzazione dei poteri dell'Hana-Hana, il frutto del diavolo che le consente di creare dal nulla nuovi arti e qualunque parte del corpo che lei desideri replicare (tecnica che affinerà nel corso dei capitoli, fino a ricreare cloni di se stessa).

Vivi e il regno di Alabasta: un peso sempre più grande

Due donne accomunate da un doppio ruolo, da un doppio gioco e, per ironia della sorte, anche da un destino assai simile, perchè prima ancora di Nico Robin sarà Vivi a rivelarsi un'inspospettabile alleata per i Mugiwara.

Charitha Chandran, che il pubblico di Netflix conosce già molto bene per il ruolo in Bridgerton, e che sarà qui la principessa Vivi Nefertari, appare già nel trailer in posizione d'attacco, ma chi conosce il manga sa che la sua prima apparizione è precedente alla sua offensiva su Whisky Peak. Vivi, coperta dalla falsa identità di Miss Wednesday, in quanto membro della Baroque Works, aveva già fatto la conoscenza dei Cappello di Pagla a Reverse Mountain, salvata insieme a Mr. Nine dallo stomaco di Laboon.

E sarà proprio lei a condurli nella trappola di Crocodile, salvo poi chiedere aiuto e svelare la sua vera identità: principessa del Regno di Alabasta, appartenente alla sua famiglia, i Nefertari, da generazioni, Vivi si è prestata ai piani dell'usurpatore, il pirata Crocodile, ma lavora segretamente per aiutare suo padre, il re Kobra.

Smoker: la "giustizia" dei Marines contro i Cappello di Paglia

Sarà uno degli assoluti protagonisti della stagione del live action Netflix: stiamo parlando di Smoker, il viceammiraglio della Marina che sarà sempre alle calcagna dei nostri pirati nelle saghe che i nuovi episodi adatteranno.

Callum Kerr, che sarà il suo interprete, che compare qui per la prima volta con tanto di caratteristici capelli completamente bianchi e taglio "à la Terminator", farà certamente la sua prima apparizione nella saga a Loguetown. E insieme a lui ci sarà naturalmente il suo esercito e il suo braccio destro Tashigi (interpretata da Julia Rehwald), futuro capitano di vascello del G-5.

E proprio a Loguetown avviene una delle scene più riconoscibili e iconiche del trailer: il "saluto" di Luffy al patibolo su cui fu giustiziato Gol D. Roger. Proprio il luogo da cui il leggendario Re dei Pirati pronunciò la famosa frase sullo One Piece: "Il mio tesoro? Potete averlo se volete, cercatelo! Lì ho lasciato tutto ciò che questo mondo ha da offrire".

One Piece prepara già la stagione 3, ma chi la scriverà?

Mentre la stagione 2 è in fase di post-produzione, Netflix prepara già il futuro di una delle sue serie di punta. Nonostante Matt Owens, showrunner e produttore esecutivo delle prime due stagioni, abbia annunciato l'abbandono del progetto per motivi personali, la piattaforma streaming non ha certo intenzione di lasciarsi sfuggire uno dei progetti più ambiziosi della sua storia.

Durante il One Piece Day 2025, proprio attraverso il trailer, è stato infatti svelato che One Piece 3 è "pronta a salpare". La produzione, salvo imprevisti, inizierà a Città del Capo, dove sono stati ricostruiti alcuni set dell'opera, entro la fine del 2025.

Gli showrunner della terza stagione saranno due, perchè a Joe Tracz si unirà Ian Stokes, già co-produttore esecutivo nella prima stagione.

Ricordiamo che alla fine della prima stagione c'era stato un abbandono nella parte creativa, quella di Steven Maeda, che aveva lasciato il testimone proprio a Tracz.

Tra vecchi e nuovi volti: il cast di One Piece 2

Nella seconda stagione del live action entreranno tre nuovi membri nella ciurma dei Cappello di Paglia: gli spettatori potranno finalmente vedere Chopper, il medico di bordo, che avrà la voce di Mikaela Hoover nella versione originale, la modella e attrice d'origine russa Lera Abova sarà Nico Robin, Charitha Chandran sarà Vivi.

Attesissimo è Joe Manganiello nel ruolo di Sir Crocodile, Sendhil Ramamurthy sarà invece il re Kobra Nefertari. Spazio anche ai membri della Baroque Works: Daniel Lasker nel ruolo di Mr. 9, Camrus Johnson nel ruolo di Mr. 5, Jazzara Jaslyn nel ruolo di Miss Valentine, David Dastmalchian nel ruolo di Mr. 3.

Clive Russell sarà invece Crocus, ex medico di Roger, vedremo Werner Coetser nel ruolo di Dorry, Brendan Murray nel ruolo di Brogy, Callum Kerr sarà Smoker, Julia Rehwald la sua sottoposta Tashigi, Rob Colletti sarà Wapol, Ty Keogh sarà Dalton, Katey Sagal vestirà i panni della dottoressa Kureha e Mark Harelik sarà il dottor Hiriluk.

Confermato naturalmente il cast della prima stagione, che vedrà il ritorno di Iñaki Godoy nel ruolo di Rufy, Mackenyu come Roronoa Zoro, Emily Rudd nei panni di Nami, Jacob Romero in quelli di Usopp e Taz Skylar come Sanji.