One Piece, geopolitica e formazioni di potere nella mastodontica opera di Eiichiro Oda

A pochi giorni dal debutto della discussa serie live-action di One Piece su Netflix, continuiamo il nostro viaggio alla scoperta e decodifica dell'universo piratesco immaginato dal brillante Eiichiro Oda. Dopo aver spiegato la complessa geografia di One Piece, tra composizione del Mare Blu, immaginazione e curiosi fenomeni atmosferici, è arrivato il momento di addentrarci nella struttura geopolitica del mondo d'azione della Ciurma di Cappello di Paglia, possibilmente ancora più affascinante e complicata della configurazione fisica e globale dell'opera. In One Piece sono molte le organizzazioni che detengono diverse porzioni di potere per mantenere intatto lo status quo universale, chi più e chi meno importante.

Esiste ed è però fondamentale un preciso ordine gerarchico tra queste varie formazioni, strutturate in un articolato e realistico sistema piramidale che il mangaka ha disvelato lentamente nel corso di 26 anni di ininterrotta pubblicazione. C'è dietro una ricerca impressionante da parte di Oda, un'elaborazione fantasiosa di millenni di storia nascosta, evoluzioni e mutamenti capitali della geopolitica del Mare Blu e delicati rapporti d'equilibrio tra protagonisti ancora oggi misteriosi e non del tutto inquadrati. Rispettando comunque ordine e gerarchia delle organizzazioni, anche per semplificare l'articolo, partiremo da quella che dopo i recenti eventi nella Saga di Wano è stata ufficialmente sciolta ma che ha rappresentato fino a metà racconto una delle più potenti associazioni di One Piece: La flotta dei Sette.

La flotta dei sette

La Flotta dei Sette era stata creata dagli Astri di Saggezza (di loro e di altri parleremo più avanti nell'approfondimento) per arginare lo strapotere dei Quattro Imperatori. Il compito dell'organizzazione era quello di prendere posizione al fianco della Marina durante una crisi tra Governo Mondiale e Imperatori. Era costituita da alcuni dei più forti e pericolosi pirati del mondo, e anzi proprio questi elementi erano la conditio sine qua non per entrare nell'organizzazione, dovendo dimostrare di essere in grado di poter affrontare missioni ed eventi d'impatto significativo. Ad esempio, Marshall D. Teach, noto anche come Barbanera, entrò nella Flotta dei Sette dopo aver sconfitto Portuguese D. Ace e averlo consegnato al Governo Mondiale. Non avevano in realtà degli obblighi scritti né tantomeno morali nei confronti del Governo Mondiale, ma rispondevano all'appello e agli incarichi solo ed esclusivamente per i benefici ricevuti in cambio, come l'amnistia per i crimini commessi, l'annullamento delle taglie sulla loro testa e la cosiddetta "licenza di saccheggio", rimanendo sostanzialmente dei pirati ma istituzionalizzati.

In pratica, se vogliamo, dei corsari del mondo di One Piece. Diversi sono stati i membri di tale organizzazione, tra cui Crocodile, Bagy il Clown, Jinbe, Trafalgar D. Water Law, Dracul Mihawk o Donquijote Do Flamingo. Gli unici motivi per cui lo status di membro della Flotta dei Sette poteva essere revocato erano macchiarsi di crimini tanto esagerati da superare il limite del tollerabile o dello scusabile (pensiamo a Do Flamingo e al male inflitto al Regno di Dressrosa) o formare alleanze alla pari con altri pirati, come successo tra Luffy e Law. Dopo gli eventi del Levely (consiglio formato da cinquanta governanti del Mare Blu) - successivi alla Saga di Whole Cake Island, la Flotta è stato ufficialmente destituita con l'ordine di arrestare tutti gli ex-membri della stessa, considerati a tutti gli effetti nuovamente pirati agli occhi della Marina e del Governo Mondiale. Dalle ceneri della Flotta dei Sette è nata di recente la Cross Guild, associazione piratesca formata da Crocodile, Dracul Mihawk e Bagy, che dopo gli eventi della Saga di Wano e con Bagy divenuto uno dei nuovi Quattro Imperatori del Nuovo Mondo mette delle taglie sulle teste di marine a seconda della loro pericolosità. L'obiettivo è ovviamente quello di depotenziare le fila della Marina sfruttando i loro stessi mezzi.

La Marina

Come detto, pur rispondendo agli ordini del Governo Mondiale, la Flotta dei Sette doveva concertarsi nell'azione con la Marina, nient'altro che la forza armata principale del mondo di One Piece. Il compito principale della Marina è quello di mantenere la pace e l'ordine nel mare blu - dunque in tutto il globo - e imporre il volere del Governo Mondiale, di cui rappresenta una diretta estensione, quasi fosse un esercito personale. Compito della Marina è anche quello di emettere le taglie sui pirati. Tendenzialmente i membri della stessa sono guidati da un forte ideale di giustizia e lealtà alla divisa, tanto da detestare - ad esempio - collaborare con i pirati dalla Flotta dei Sette, considerati sempre e comunque feccia della peggiore specie. Ad eccezione di Monkey D. Garp o di Kobi, la stragrande maggioranza dei marine detesta e combatte a prescindere ogni pirata che incontra, rispettando i propri doveri senza la volontà di discernere tra azioni positive e negative. Ha una solida gerarchia di comando ad oggi così composta: 1 Grand'ammiraglio (Sakazuki), 3 Ammiragli (Borsalino, Issho, Aramaki), 25 Viceammiragli (tra cui Garp, Smoker e T-Bone), 8 contrammiragli (tra cui X-Drake e Hina), 4 Commodori, 15 Capitani (tra cui Kobi ed Hermeppo), 5 Tenenti - o Sottotenenti e Guardiamarina -, 5 Altri Ufficiali (tra cui Sengoku e Sentomaru) e migliaia di Marine Semplici. Gli ordini si impartiscono e si attuano a cascata a partire dal vertice rappresentato dal Grand'ammiraglio verso il basso.

Di fatto la Marina rappresenta la minaccia più grande per i pirati, essendo straordinario braccio armato del Governo tra le cui fila militano alcuni dei combattenti più feroci e impressionanti di One Piece come Sakazuki (responsabile della prima e tragica sconfitta di Luffy nella Saga di Marineford) o Borsalino. Una particolare branca della Marina è la SWORD, squadra speciale del quartier generale formata da marine formalmente dimessi dal loro incarico che però possono agire in totale autonomia in svariate circostanze, come ad esempio attaccare un Imperatore senza il permesso dei superiori, anche se la Marina può disconoscerli in qualsiasi momento (una sorta di Impossible Mission Force). Questa unità è guidata da X-Drake.

I Cipher Pol

Composta da alcuni dei combattenti più forti e promettenti di One Piece, la Cipher Pol è un'agenzia governativa che opera a elevatissimi livelli di segretezza e sicurezza e alle dirette dipendenze del Governo Mondiale. In pratica è l'intelligence del Governo e creata per portare a termine degli incarichi di estrema importanza e sensibilità per il mantenimento dei segreti più importanti di One Piece - soprattutto sui Cento anni del Grande Vuoto - e impedire d'incrinare la comoda e falsa stabilità del mondo. Sono in tutto dieci e si distinguono dalle sigle che vanno dal CP0 al CP9. Le reclute dei vari Cipher Pol vengono addestrate a Guanhao, un'isola appositamente scelta per questo fine.

In generale, il CP0 è considerato il più potente e importante di tutti, tanto da rispondere solo ed esclusivamente agli ordini dei Nobili Mondiali. Peculiarità degli agenti CP è l'utilizzo delle tecniche Rokushiki, particolari abilità che donano ai combattenti la forza di cento uomini messi insieme. Le tecniche sono sei: il Soru, il Kami-E, il Geppo, il Rankyaku, lo Shigan e il Tekkai. Esiste anche una settima tecnica conosciuta come Rokuogan, ma solo gli esperti utilizzatori e conoscitori di tutte e sei le vie del Rokushiki sono in grado di perfezionarlo e sfruttalo in battaglia. Solo all'interno del CP0 (o CP-AIGISO) esistono degli agenti mascherati - come Guernica nella Saga di Wano, ad esempio - che hanno compiti totalmente differenti dagli altri. Attualmente del CP0 fanno parte tutti gli ex-membri del CP9 conosciuti nella Saga di Water Seven/Enies Lobby.

Il Governo Mondiale

Marina e Cipher Pol sono estensioni del Governo Mondiale, l'organizzazione politica più potente del mondo di One Piece. Questa è guidata da Im e dai Cinque Astri di Saggezza, nient'altro che i più importanti e influenti Draghi Celesti o Nobili Mondiali, che sarebbero le venti famiglie discendenti dai fondatori del Governo Mondiale. Nessuno, secondo quanto stipulato durante la formazione del Governo, avrebbe dovuto sedere sul Trono del Mondo - anche conosciuto come Trono Vuoto - ma è di recente rivelazione che proprio Im sarebbe in realtà un imperatore (forse da qui il suo diminutivo) tenuto nascosto al mondo e alla guida dall'intera istituzione Governativa, concretamente un impero mascherato da altro. I Cinque Astri di Saggezza rappresenterebbero una sorta di concilio ristretto direttamente sotto Im, e proprio loro cinque incarnano l'essenza stessa del Governo Mondiale a cui tutte le altre associazioni rispondono. Grazie agli ultimi capitoli di One Piece ne conosciamo anche i nomi: Ethanbaron V. Nusjuro, Jaygarcia Saturn, Marcus Mars, Shepard Ju Peter e Topman Warcury (sì, richiamano i nomi di alcuni pianeti del Sistema Solare). Essendo l'esistenza di Im tenuta nascosta, i Cinque Astri sono considerati la massima autorità esistente. Questi operano apparentemente per mantenere l'ordine e la pace nel mondo, ma il loro vero obiettivo e far sì che non si rompa il delicato equilibrio su cui poggia l'intera formazione geopolitica di One Piece, anche adottando soluzioni moralmente discutibili e profondamente corrotte o sanguinose.

Operano seguendo il principio della "giustizia radicale", coprendo ogni loro malefatta per mantenere il potere ed evitare che si sveli il mistero dei Cento Anni del Grande Vuoto, un secolo buio le cui testimonianze sono reperibili solo leggendo i Poignee Griffe (giganteschi monoliti) e probabilmente legato alla presa di potere di Im. A tutti gli effetti, il Governo Mondiale rappresenta un vero e proprio regime totalitario, dove Im e i Cinque Astri di Saggezza sono il Capo Carismatico, i Nobili Mondiali gli ufficiali di partito, la Marina l'esercito e la Chiper Pol una specie di Gestapo. I venti sovrani che ribaltarono il Regno Antico istituendo il Governo Mondiale si trasferirono nella Sacra Terra di Marijoa, spostando lì la sede centrale del Governo e nominando dei reggenti che guidassero i rispettivi regni in loro assenza. Tutti tranne la famiglia Nefertari, che rimase invece ad Alabasta. I Draghi Celesti non sono nient'altro che le famiglie discendenti da questi diciannove antichi sovrani. Si ritengono e vogliono essere trattati come delle divinità in Terra, tanto da indossare degli abiti simili a scafandri per evitare di respirare la stessa aria della plebe durante le loro visite nel Mare Blu. Due, al momento, sono le principali organizzazioni rivali del Governo Mondiale: i Quattro Imperatori e l'Armata Rivoluzionaria.

I Quattro Imperatori

Se il Governo Mondiale rappresenta la forza istituzionale più potente al mondo e la Marina funge da esercito globale, i Quattro Imperatori sono il contraltare piratesco a questo gigantesco apparato. Non si tratta di un'organizzazione né tantomeno di un'alleanza: gli Imperatori sono semplicemente i quattro pirati più potenti e influenti del Mare Blu, ed essendo solitamente i più forti e temibili sulla piazza risiedono nel tratto di mare più impervio e pericoloso della terra, cioè il Nuovo Mondo, la parte finale della Rotta Maggiore, di cui sono i sovrani indiscussi. A causa del loro potere, la sola idea che due o più di essi possano unire le forze contro la Marina e dunque il Governo Mondiale è di per sé spaventosa, tanto che quando Kaido della Cente Bestie e Big Mom formano la loro breve alleanza, questa viene subito considerata la ciurma più terrificante mai esistita. In uguale misura, anche una guerra tra due fazioni degli Imperatori rappresenta una minaccia eccezionale. La loro influenza e i loro rapporti sono così straordinari ed estesi che a ogni agente governativo è impedito avvicinarli di loro iniziativa.

I primi pirati ad essere chiamati Imperatori furono Gold D. Roger, Barbabianca, Kaido e Big Mom, circa ventidue anni prima dell'inizio dell'avventura di Luffy. Prima della fine della Saga di Wano erano invece Kaido, Big Mom, Barbanera e Shanks il Rosso. Con la sconfitta di Kaido da parte di Luffy grazie al risveglio del Frutto Zoo Zoo Mitologico Modello Nika, che ha permesso a Cappello di Paglia di raggiungere il suo picco massimo con il Gear 5, e la fine di Big Mom per mano di Law e Kidd, gli equilibri sono però mutati e gli Imperatori con loro. Adesso sono Luffy, Barbanera, Shanks il Rosso e Bagy il Clown. Ognuno degli Imperatori ha inoltre a propria disposizione una flotta composta da migliaia di pirati tutti in grado di sopravvivere senza problemi nel Nuovo Mondo. Tutto questo li rende di fatto gli elementi criminali più temibili in circolazione insieme all'Armata Rivoluzionaria.

L'Armata Rivoluzionaria

Mentre l'obiettivo principale del Governo Mondiale è quello di mantenere intatto lo status quo globale, quello dell'Armata Rivoluzionaria è sovvertirlo con azioni mirate a tale scopo. Se la maggior parte dei pirati agisce per scorribande, cercando di potenziarsi il più possibile per entrare nel Nuovo Modo e raggiungere lo One Piece, l'Armata Rivoluzionaria è tutt'altra cosa. Sono un gruppo organizzato di ribelli che punta a una totale e ferrea opposizione ai Draghi Celesti, senza soluzioni alternative. Ogni membro dell'associazione è un ricercato dal Governo Mondiale, e ogni regno simpatizzante dell'Armata o che mostra segni di rivolta all'ordine costituito diventa bersaglio dei Nobili Mondiali (basti pensare a quanto accaduto a Drum o di recente a Lulusia). La forza dell'Armata Rivoluzionaria è talmente impressionante da essere in grado di sovvertire velocemente interni regni e incutere timore in tutto il Mare Blu. Come la Marina, anche questa organizzazione è strutturata in un regime gerarchico che ha estensioni in tutto il globo. È suddivisa in cinque grandi armate, una per ognuno dei Mari conosciuti più la Grand Line, quest'ultima più potente e importante delle altre e conosciuta come Armata G.

Ognuna di queste è guidata da un comandante e un vicecomandante, e la loro fitta rete di spionaggio e d'informatori permette di conoscere segreti tenuti nascosti dal Governo Mondiale. Al vertice dell'intera organizzazione troviamo Monkey D. Dragan, padre di Luffy e Comandante Supremo in carica. Capo di Stato Maggiore è invece Sabo, amico d'infanzia di Cappello di Paglia e attuale possessore del Frutto Foco Foco appartenuto in passato ad Ace, anch'esso amico di Sabo. I cinque comandanti che hanno assaltato Marijoa durante il Levely sono: Emporio Ivankov, a capo dell'Armata G, Belo Betty, a capo dell'Armata Est, Karasu, a capo dell'Armata Nord, Lindbergh, a capo dell'Armata Sud, e Morley, a capo dell'Armata Ovest. La nascita dell'Armata Rivoluzionaria è riconducibile alla distruzione di Ohara, quando il Governo Mondiale chiamò un Buster Call (un attacco militare definitivo congiunto tra le flotte di cinque viceammiragli della Marina) per cancellare l'isola degli studiosi e madre patria di Nico Robin. L'evento spinse Dragon, Orso Bartholomew e Ivankov a creare un'organizzazione in grado di combattere ogni ingiustizia governativa, e ancora oggi rappresenta il baluardo di speranza e di libertà dalla morsa del totalitarismo dei Nobili Mondiali.